Paula Chaves celebró el cumpleaños de su hija sin su madrina, Zaira Nara, quien tuvo un llamativo gesto

Paula Chaves y Zaira Nara se conocieron gracias al ambiente y se volvieron inseparables. Aunque desde el año pasado, la relación entre ambas se encuentra viviendo un impasse luego de que la hermana de Wanda iniciara un romance con Facundo Pieres, nada más ni nada menos que, el ex de su amiga actualmente casada con Pedro Alfonso.

Aunque en las últimas horas hubo un detalle que llamó la atención y que demostraría el acercamiento entre ambas provocando una posible y/o pronta reconciliación en su amistad. Este martes fue el cumpleaños de Filipa, la hija menor de Paula y Pedro quien también es ahijada de Zaira.

Fue por este motivo que Zaira saludó a través de las redes sociales a la pequeña que está cumpliendo 3 añitos demostrando que saben separar los conflictos entre ellas para que eso no afecte en el vínculo con la menor.

“Un día mágico. Bebita del amor. ¡Feliz Cumple! Te amamos. Fili cumple 3″, escribió Paula Chaves a través de su cuenta de Instagram donde tiene casi cinco millones de seguidores y mostró en un video cómo fue el festejo que le organizaron a su hija con todo decorado para que ella disfrute al 100%.

Fue en ese posteo donde Zaira le puso me gusta y también comentó: “La más hermosa”. Cabe destacar que, muchos fanáticos de ambas se preguntaron en las redes por qué Zaira no asistió a la celebración y eso se debe a que la modelo se encuentra en Tailandia por un viaje laboral con una reconocida marca de joyas.

Cabe destacar que Pedro Alfonso también subió imágenes de la celebración con su hija menor y Zaira en esa publicación tampoco se quedó atrás. “Felices 3 años Fili Pipa Pipina. Nos llenas de alegría y amor. ¡Te amo tanto hijita hermosa!”, escribió el padre de la cumpleañera y su madrina, la conductora le dejó ahí también una bella dedicatoria: “Bebita hermosa”.

Por último y no como dato no menor, es que Zaira subió una captura de sus mensajes directos de Instagram: allí se puede ver a Wanda en primer lugar, las agencias con las que trabaja, alguna otra conocida de ella y abajo entrecortado se llega a ver la foto de perfil y el usuario de Paula confirmando que la charla entre ambas no fue solo en público sino por privado.

Aunque eso no es todo, Zaira hace unas semanas habló también de su relación con Facundo Pieres y por qué no la hace pública de manera oficial. “Estoy sola, estoy muy tranquila. No tengo nada que blanquear. Yo a los únicos que les rindo cuenta es a mis hijos y a la AFIP porque soy una persona muy prolija” afirmó Nara.

Además, el cronista le consultó por qué siempre iba sola a los eventos: “Nunca fui acompañada a las fiestas. Me parece como que este es mi ambiente y vengo con mis amigas y con mis compañeros de trabajo. A mí me encanta cuidar mi vida personal, si igual van a opinar, es preferible hacer lo que uno cree”, cerro contundente.

También, hace unas semanas, la conductora en diálogo con LAM se refirió a su relación con Paula. “¿Creés que hay alguna posibilidad de charla entre ambas?”, le preguntó el cronista a lo que ella contestó: ”Yo la amo a Pau. Pau es mi familia. Soy la madrina de Filipa. Lo adoro a Pepe también. Yo los presenté”, afirmó Nara de manera contundente.

