Darío Barassi se indignó por la fuerte historia de vida de una participante de ¡Ahora Caigo!: “Me genera violencia”

La reacción de Darío Barassi al enterarse que una participante de Ahora Caigo crió sola a su hija (Video: el Trece)

Hace unas semanas, Darío Barassi decidió apostar a un nuevo proyecto en la conducción tras su exitoso paso por 100 Argentinos Dicen, el ciclo de El Trece que fue un éxito en términos de rating y repercusiones. También en el canal de Constitución, el humorista y actor está al frente de ¡Ahora Caigo!, donde saca a relucir toda su importante un grupo de participantes que compiten de manera individual para sumar dinero y evitar caer de las plataformas del escenario.

Con estudio y reglas nuevos, Darío Barassi volvió a mostrar su faceta de conductor y mantuvo el divertido ida y vuelta que hacía con los participantes. Aunque en las últimas horas sorprendió mostrando un lado suyo que no es el habitual y, lejos del que busca divertir y distraer a los televidentes, cuando se mostró sorprendido e indignado por la historia de vida de una concursante.

Estefanía es una joven médica uróloga de Misiones, que hace ya varios años vive en Buenos Aires y se animó a participar del programa. Como es habitual, el conductor quiso saber más detalles y le preguntó por su vida personal: “Estoy en pareja. Ahora él se fue de viaje con sus hijas, pero estamos bien. Él es más grande que yo. Yo tengo 36 años. Tengo una hija, Ema”.

“¿Vos tenés una hija de un matrimonio anterior?”, repreguntó el conductor al escuchar la información. Y Estefanía aclaró con sinceridad: “Sí, se fue a comprar cigarrillos el papá”, señaló irónica, usando una frase tradicional para dar a entender que el padre de su hija las abandonó. Sorprendido e indignado por lo que estaba escuchando, Barassi comentó: “Ok. Un divino, un forro. No lo vimos nunca más. Me genera violencia lo que me estás contando. Pero bueno, voy a tratar de ser un buen conductor y que no me afecte tanto”, reconoció al aire del programa.

Darío Barassi se animó a un nuevo desafío y encaró el año al frente de Ahora Caigo (Prensa ElTrece)

“La vida es así”, señaló Estefanía con algo de resignación, aunque enseguida decidió mirar para adelante: “Está con la abuelita, que vive conmigo”, sumó con esperanza y felicidad. Compungido por el relato de la concursante, Darío le quiso poner onda y le preguntó por su nueva pareja: “Es un buen candidato. Si este se va a comprar puchos... vos tenés puchos en tu casa. No lo dejes salir, no lo dejes que abra la puerta, ¿ok?”, comentó entre risas y le deseó lo mejor a la concursante: “Estefi, te felicito por tu historia y te felicito por el laburo que hiciste con tu hija, que debe ser una reina”, cerró.

Cabe destacar que Barassi tiene una debilidad por su madre, por cómo su mujer ejerce ese rol y lo importante que fue para él y sus hermanos, teniendo en cuenta que su padre falleció cuando él tenía apenas cuatro años. Incluso hace unos días decidió entregarle a su mamá el Martín Fierro que ganó con 100 argentinos dicen, que se impuso como mejor programa de entretenimiento de juegos en la última gala organizada por APTRA. “Anoche Martín llegó a las manos debidas. Una vez en la vida hay que dedicarle un premio o algo a una madre, porque cierto es que no hay oficio con mayor entrega que ese. Y la mía, no es la excepción. Guerrera, libre, irónica, graciosa, rebelde, sensible, generosa y única. Mi vieja”, comenzó diciendo Barassi a través de las redes sociales.

