Dario Barassi y el emotivo gesto que tuvo con su mamá: “No hay oficio con mayor entrega que ese”

Darío Barassi (Diego Barbatto)

Darío Barassi celebra el gran presente que cosechó como conductor en El Trece. Primero, con el éxito que fue 100 Argentinos Dicen, que después de tres temporadas llegó a su fin en 2022 y actualmente con ¡Ahora Caigo! el ciclo de juegos donde los participantes asisten para ganar dinero y también se prestan al ida y vuelta informal con el conductor, que suelen derivar en escenas desopilantes.

Cabe destacar que Barassi muestra una faceta divertida, histriónica, simpática y explosiva al aire, exigiendo al máximo los límites del humor, aunque en sus redes sociales, si bien suele ser bastante reservado sobre su vida privada, aprovecha para escribir y expresar el amor que siente por su mujer, sus hijas y su familia en general. En esta oportunidad y a través de su cuenta de Instagram, Darío compartió con sus más de cuatro millones de seguidores la importante decisión que tomó y que tiene a su mamá como protagonista.

Barassi decidió nada más y nada menos que entregarle el Martín Fierro que ganó con 100 argentinos dicen, que se impuso como mejor programa de entretenimiento de juegos en la última gala organizada por APTRA. “Anoche Martín llegó a las manos debidas. Una vez en la vida hay que dedicarle un premio o algo a una madre, porque cierto es que no hay oficio con mayor entrega que ese. Y la mía, no es la excepción. Guerrera, libre, irónica, graciosa, rebelde, sensible, generosa y única. Mi vieja”, comenzó diciendo Barassi a través de las redes sociales.

El posteo que Darío Barassi le dedicó a su mamá (Instagram)

“Fanática de Barassi conductor, público desde la primera hora de un joven Barassi actor, ponderadora de mis looks y mi corte de pelo, crítica de mi acelere y ácido humor. Acompaña mi carrera de manera silenciosa, pero presente y afectiva”, reconoció sobre el sostén y lo importante que fue su mamá para su carrera. En ese sentido, Darío recordó los primeros pasos que dio en este oficio. “Cuenta la leyenda que luego de verme debutar en teatro de Buenos Aires, volví a mi casa y ella estaba en su cuarto con una luz tenue prendida. Me acerqué a ver si estaba bien y ahí estaba la vieja… Pijama celeste, taza verde de café, leyendo o rezando un rosario. Me dijo … ‘gorito -sin la ‘d’, gorito nomás-, que bueno que se dio cuenta hace un tiempo que lo suyo no era la abogacía. Yo me di cuenta hoy, me sentí orgullosa de verlo actuar. La obra no la entendí (era una off off, ja) pero fui la única, porque todavía escucho como te aplauden. Vaya a descansar’. Y el gorito se fue a dormir contento no por el reconocimiento de los 15 que fueron al excéntrico de la 18 a verme actuar, sino por el de mi vieja”.

Además, Darío reveló qué hacía su mamá para demostrar el orgullo que sentía por su hijo sin que él se diera cuenta. “En secreto junta las revistas en las que salgo y recorta notas de diario de papel, las guarda en folios en una carpeta azul que es mi color favorito”, sostuvo recordando cada momento con lujo de detalle y volvió al motivo principal de la carta: el Martín Fierro que ganó. “Por estos motivos, entre tantos otros, el Fierro tenía un solo destino en esta oportunidad. Las manos de la mamá del gorito. Te quiero vieja”, concluyó el reconocido conductor.

En la publicación en cuestión se puede ver a Darío junto a su madre con el Martin Fierro. El posteo superó más de 52 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, familiares y amigos quienes le dedicaron unas emotivas palabras al conductor y también a la mujer que lo crio. “Uff tus palabras hacia tus mujeres siempre son con tanto amor, qué orgullo esa mamá”; “Imposible no emocionarse , tenés una manera de escribir, relatar que te atraviesa”; “No estoy llorando, vos estás llorando”; “Qué lindo don tenés, hacés reír y llorar” y “No podías ser que un ser tan maravilloso como vos no viniera de semejante mujer”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en Instagram.

