Darío Barassi a solas con Infobae por el estreno de “C.H.U.E.C.O.” en Disney+

Entrevista a Darío Barassi y Chueco por la serie "C.H.U.E.C.O.", una sit comedy familiar que se puede ver en Disney Plus.

C.H.U.E.C.O., la primera sitcom de Disney+ producida en Latinoamérica, ya se puede disfrutar con todos sus episodios y sigue los divertidos enredos de un padre con sus tres hijos y su ama de llaves, tras la llegada al hogar de un simio llamado Chueco. “Mi personaje se llama Juan Gustozzi (profesor de música), soy el papá de tres chicos Delfina, Martín y Vicente, quedé viudo hace poco, también casado con una argentina pero bueno, estamos radicados en México .Y tengo una ama de llaves Amanda (Consuelo Duval) que es como un poco el alma de la casa y la que me acompaña en la crianza de estos niños”, cuenta el protagonista Darío Barassi a solas en una entrevista con Infobae de la que también participó el simpático puppet.

“Estamos en bancarrota radicalmente y aparece una abogada con una herencia de un tío muy querido mío. Jean Carlo que tiene nueve millones de dólares para darme, pero con la condición de que cuide a su mascota tan querida, Chueco”, cuenta el actor sobre la trama de esta serie de comedia.

"C.H.U.E.C.O.", la nueva sitcom para toda la familia que ya se puede ver en streaming. (Disney+)

Agustín Aristarán es el actor y humorista que presta su voz a Chueco, el personaje creado con la técnica de puppetronic en una combinación de elementos de puppet, animatronic y manipulación directa. Chueco tiene la capacidad humana del habla y esa condición debe mantenerse en secreto para que la familia siga cobrando mensualmente la herencia. Lleno de picardía y con una mente privilegiada para las travesuras, Chueco enfrenta a los Gustozzi a situaciones disparatadas y los enredos más desopilantes, cambiando las vidas de Juan y su familia para siempre.

La llegada de este simio, cambia absolutamente la dinámica de todos. “Llega a una casa en la cual hay un padre que está vencido, que está trabajando todo el día porque tiene que mantener la casa, los hijos“, amplía el artista. El vínculo de Juan con sus hijos está medio en las nubes luego de la muerte de la mamá de los niños. Por eso, el arribo de Chueco va a generar un cambio en todos ellos. Santiago Torres (Martín), Maryel Abrego (Delfina) y Pato Alvarado Loza (Vicente), son los actores mexicanos que le dan vida a los hijos de Juan.

Chueco, el personaje creado con la técnica de puppetronic en una combinación de elementos de puppet, animatronic y manipulación directa. (Disney+)

En la entrevista también participó Chueco, quien respondió algunas preguntas con su particular picardía.

¿Qué consejos nos darías del mundo animal a los humanos?

Chueco: El consejo que les daría es que nunca escuchen un consejo mío.

Barassi: Está haciendo terapia hace un par de días y la verdad que veo que ha hecho ha hecho estragos en la terapia.

La primera sitcom del sello Disney Original Productions producida en Latinoamérica. (Disney Plus)

¿Cuál fue tu experiencia cuando llegaste a la casa de los Gustozzi?

Chueco: Fue como llegar a un zoológico, viste una experiencia interesante yo diría fascinante, aunque, bueno, no sé si le preguntas a ellos, te dirán lo mismo que yo.

Barassi: Sí, seguro que sí, Chueco nos encantó, que llegues a nuestra vida, ¿Qué animal sería yo en un zoológico? ¿Ojo, eh?

Chueco: No, vos serías el portero del zoológico.

Barassi: Ah, bueno, bueno. Me quedo tranquilo.

Chueco enfrenta a los Gustozzi a situaciones disparatadas y los enredos más desopilantes, cambiando las vidas de Juan y su familia para siempre. (Disney plus)

Darío, ¿qué palabras mexicanas se te hicieron habituales luego de la grabación de C.H.U.E.C.O.?

Barassi: ¡Muchas! Padrísimo, las chelas... Pudimos hacer un festejo mexicano y armé toda una comida mexicana para recibir a los chicos con sus familias, porque bueno es difícil una cosa todo el desarraigo. La verdad es que son un equipazo, los siento una familia y he disfrutado mucho el tiempo pasado con ellos, aprendiendo mucho de su cultura. Tienen una tradición y de amor por su cultura, por su comida que no paran de educarte en ese sentido y la verdad es que fue ejemplificante.

Darío Barassi es también un reconocido conductor en Argentina donde ya se ha ganado el respeto y el cariño del público. “Tengo tiempo laburando acá en Argentina ya me pude hacer un lugar, pero otra cosa son otras otros otros mercados. Entonces había algo eso creo que me resultaba muy seductor”, cuenta. “La verdad es que a uno como actor cuando te llegan libros que los lees y decir: ‘Che, acá no tengo mucho más que simplemente decir el libro’”, agrega Darío. “Los libros están escritos bárbaro y aparte me moría por conocer a Chueco, como que era llamativo y novedosa la propuesta”.

Darío Barassi es el encantador protagonista de esta serie filmada en México. (Disney+)

C.H.U.E.C.O. está compuesta por 13 episodios de 30 minutos de duración cada uno y fue grabada con público en vivo. Tiene al humor como elemento central y cuenta con la participación de reconocidas figuras que tienen cameos (el tenista argentino Mariano Zabaleta es uno de ellos) y participaciones especiales a lo largo de la historia.

A su vez, presenta una trama de intriga relacionada con la procedencia de Chueco y un científico que hará todo lo posible para tenerlo en su poder. Completan el elenco de la serie Julieta Zylberberg, Marina Bellati, Verónica Langer y David Ostrosky, con participaciones especiales. El título está disponible en Disney+.

