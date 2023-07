María Becerra se comprometió con su novio J Rei: “Me dijo que sí, me estalla el corazón de felicidad”

María Becerra se comprometió con su novio Rei: "Te amo sin medidas"

En medio de un gran presente profesional, María Becerra compartió una noticia que sorprendió a sus seguidores. Tras una gira por España para promocionar su más reciente sencillo: Te cura, junto al lanzamiento del videoclip de la canción: Corazón vacío, la Nena de Argentina se tomó unas vacaciones junto a su novio, el cantante J Rei, en las paradísiacas playas de Santorini, en la isla de Grecia.

Desde allí, mostraron su presente juntos, mientras disfrutan del relax y de las actividades placenteras de los días de descanso en el verano europeo. Durante este jueves, dejaron registrado en sus redes sociales sus paseos por la playa, unas románticas vistas de atardeceres en el mar desde la habitación en la que se hospedan y también una foto en donde dejaron asentado que el entrenamiento físico es parte de sus planes. Desde el gimnasio del lujoso resort all inclusive, la pareja se fotografió en medio de máquinas y aparatos de fitness. “Se entrena tarde pero se entrena”, escribió el cantante junto a la instantánea, frente al espejo del lugar, mientras el reloj del celular marcaba las 2 y 27 de la madrugada.

Además, hicieron paseos en yate por el mar y tomaron mate sentados sobre la cubierta mirando el paisaje. En otras de las imágenes, se la pudo ver a María sentada frente a una mesa repleta de platos con carnes y pollo, ensaladas y quesos para todos los gustos. Más tarde, llegó la hora de las cosas dulces, y se los vio junto a unas bandejas con frutas y galletitas de chocolate.

María Becerra se comprometió con su novio J Rei en Grecia (Instagram)

Así las cosas, un rato más tarde, la joven cantante y compositora de 23 años compartió con sus seguidores un acontecimiento muy feliz y trascendental de su vida: nada menos que su compromiso con el cantante. Con una foto de sus manos entrelazadas luciendo unas alianzas de oro blanco con unas piedras en forma de corazón de color rosa, la exyoutuber aseguró: “Me dijo que sí. J Rei comprometidos. ¡Te amo tanto mi amor! Me estalla el corazón de felicidad... no paro de llorar, dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado”. Sus palabras, repletas de emojis de corazones y caritas felices estuvieron acompañadas por el tema Solo para ti, de Camila. “Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí”, eligió la cantante para definir este especial momento de su vida.

Luego, reposteó otra imagen que había subido su novio a sus historias de Instagram, en la que el video volvía a mostrar su manos acariciándose mutuamente . “La vida se trata de tomar buenas decisiones. y nuestro amor es la mejor que alguna vez tomé... no hace falta escribir mucho, solo mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura. Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días”, le dedicó Rei tiernamente. En este caso, emocionada, la cantante agregó: “No puedo más”. De fondo, sonaba la canción de Luis Alberto Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor.

María Becerra mostró las alianzas de compromiso junto a su novio J Rei (Instagram)

Hace unos meses, María, en diálogo con Teleshow había contado lo enamorada que estaba de su novio. “Con Rei nos vemos poco pero hay mucha confianza y yo creo que eso es lo primordial. Él toca en boliches todos los fines de semana y es un ambiente complicado, de repente está en el camarín preparándose y todas las chicas que están en el VIP quieren ir a su camarín o lo invaden. Yo sé cómo es el ambiente y sin embargo duermo tranquila, porque sé cómo es él”, reveló en aquel momento. Más adelante, había detallado la felicidad que tenía por haberlo encontrado: “Él es una pareja de diez, y lo digo con toda la seguridad del mundo, no es de esas típicas parejas que quizás compiten con vos, ¿viste? O no se alegran por tus logros. Él realmente comparte mi felicidad, se pone feliz por mí. No es nada competitivo, es una relación muy sana”.

