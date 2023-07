Wanda Nara respondió preguntas de sus seguidores: cuál es su estado de salud y por qué regresa a Estambul

Wanda Nara

Desde que el jueves 13 de julio se supo que unos estudios no le habían dado el resultado esperado, Wanda Nara bajó el perfil de su exposición mediática. No dio más entrevistas, sus redes sociales prácticamente se limitaron a proyectar sus compromisos profesionales, tanto en la conducción de Masterchef como en su empresa de cosmética, y dejó para otro momento las intervenciones relacionadas a su vida privada.

“Tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. Me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, escribió días después, en medio de los rumores sobre su estado de salud.

Desde ese momento, de a poco empezó a mostrarse con su familia, el gran sostén de su carrera. Su mamá Nora, siempre a su lado, su hermana Zaira, que suspendió unas vacaciones en Ibiza. Y naturalmente, sus hijos: Valentino, Benedicto y Constantino, de su relación con Maxi López -quien dejó su vida en Europa para acompañarla- y Francesca e Isabella, fruto de su vínculo con Mauro Icardi, quien luego de un sinfín de idas y venidas, parecen haber enderezado su matrimonio.

Precisamente la actividad del futbolista es lo que se debate por estos días en la casa Icardi-Nara. Es que el delantero debe presentarse en el Galatasaray de Turquía, el club en el que se consagró campeón la temporada pasada y empezar a delinear dónde jugará el próximo semestre. Y debido a la situación de su esposa, crecieron los rumores sobre si su futuro estaría del otro lado del mundo o más cerca de ella, más precisamente en Rosario, ya que deslizó que formar parte de Newell´s Old Boys, el club de sus amores.

Pero también se reconfiguró la agenda de Wanda. Con las grabaciones de Masterchef ya concluidas, por más que el programa permanezca en el aire, la rubia baraja diferentes ofrecimientos para su futuro profesional. Vale destacar que luego de muchos años fuera de Argentina, la conductora se sintió a gusto trabajando en el país y evaluaba continuar haciéndolo. Claro está, todo esto cambió con su situación de salud, ya que todavía no hizo público si se tratará en el exterior o en Argentina.

En este panorama, la empresaria volvió a abrir la ventana de su intimidad contestando algunas preguntas de sus seguidores en Instagram. Allí aseguró estar “muy bien” de salud y reveló cuál será su próximo destino: “Estambul”. Al respecto, se refirió a las diferentes versiones en torno al viaje: “No me voy a hacer un tratamiento a ningún país. Me voy a Europa a acompañar a Mauro”, aseguró. Y agregó respecto a los rumores que circularon en los últimos días: “La verdad que estoy bien. Y sí, muchas cosas se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad, sin medir que están hablando de la vida de otro”. Por último, abrió la puerta a un posible regreso cuando respondió afirmativamente cuando la consultaron sobre si tenía nuevos proyectos aquí en Argentina. No dio más precisiones, si se trata de algo de ficción, otra conducción, o refiere al plano empresarial. Habrá que esperar para conocer la respuesta.

