Felipe Pettinato irá a juicio oral por la causa de presunto abuso sexual a una menor de edad

Felipe Pettinato irá a juicio oral por la causa de presunto abuso sexual a una menor (El Diario de Mariana. América)

En 2019, Felipe Pettinato fue acusado de un presunto abuso sexual a la hermanastra de Sofía Colosante, la madre de su hija, Juana Michela. En esa oportunidad, Andrés Bonicalzi, abogado de la denunciante, le había contado a Teleshow: “El hecho tiene fecha en marzo de 2018, en ese momento sucede el abuso sexual. Se trata de un abuso sexual simple, con tocamientos en la zona genital de la víctima, que en aquel entonces tenía 15 años”.

Este jueves, el periodista Martín Candalaft informó que se complicó la situación del hijo de Roberto Pettinato en la causa que se tramita en la Justicia provincial de San Isidro, Vicente López. En el ciclo DDM (América), aseguró: “Felipe Pettinato va a ir a juicio oral acusado de abusar sexualmente de una nena. Se trata de una menor de edad que formaba parte de su familia política, porque era la hermanastra de la pareja de él, que cuando se da el abuso estaba embarazada de su hija”.

Durante cinco años, la Justicia realizó una investigación que derivó en el avance del proceso por las pruebas que encontraron. “La más contundente de todas tiene que ver con la declaración en Cámara Gesell de la menor y con las pericias psicológicas y psiquiátricas que se le hicieron a la víctima, que dicen claramente que esa chica no presenta indicios de fabulación en su relato”, explicó el periodista.

Cuando se había dado a conocer la noticia, Pettinato habló en los medios de esta denuncia: “Me río para no llorar... por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir. Lo que haya para decir lo dirá mi abogado”. Además señaló que estaba dispuesto a declarar y se lamentó porque era un “blanco fácil porque el apellido Pettinato lo han manchado ciertas personas”. De la misma forma, sostuvo que también “mancharon al apellido Jackson” y agregó que el músico “salió inocente de todos los cargos”.

Roberto Pettinato con sus hijos Tamara y Felipe

“No me acuerdo mucho, y lo que me acuerde, si me lo preguntan en un juicio, que no va a existir, lo único que les puedo garantizar y jurar por que se muera mi hija Juana Michela, que yo de todo esto soy inocente”, agregó Felipe, a quien había ido a visitar minutos antes de dar la nota con Confrontados, el ciclo de El Nueve.

Además, Pettinato reprodujo la supuesta conversación que habría mantenido con la madre de la menor, cuando le dijo lo que sucedió en aquel entonces. “Mirándola así, helado y en shock, le dije: ‘Si yo hice eso, te pido mil disculpas. De corazón. No me consta’. Y eso fue todo. Me dio un abrazo fuerte y me pidió que no se rompa la relación”.

“Yo he compartido la cama con las hermanas de Sofía –dijo, sin que mediara pregunta al respecto–. Una de ellas es modelo. He compartido el mismo colchón, es feminista a muerte, lleva el pañuelo verde orgullosa a todos lados, a todas partes, y es quien más me defiende. Toda la familia me defiende, menos la gente quedó, no sé por qué, afectada”, declaró el joven.

Cabe recordar que en mayo pasado, Felipe recibió el alta médica del centro de rehabilitación donde estuvo internado, luego de estar un año internado tras el trágico incendio en el que murió el psiquiatra Melchor Rodrigo. La familia del médico considera que la Justicia debería investigar al joven por este episodio, sin embargo todavía no hay ninguna imputación.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

