Las románticas vacaciones de María Becerra y J Rei en Grecia: paseos en yate, atardeceres mágicos y gimnasio de madrugada

Las románticas vacaciones de María Becerra y J Rei en Grecia (Instagram)

Cuando María Becerra conoció al cantante J Rei se enamoró perdidamente e inició su historia de amor, luego de su sonada separación de Rusherking. A pesar de que ambos viajan mucho por trabajo, los artistas aprendieron a extrañarse, a confiar en el otro y a crecer en el vínculo que crece día a día.

En diálogo con Teleshow hace unos meses, la cantante argentina expresó lo enamorada que está de su novio y lo importante que es él para su vida. “Con Rei nos vemos poco pero hay mucha confianza y yo creo que eso es lo primordial. Él toca en boliches todos los fines de semana y es un ambiente complicado, de repente está en el camarín preparándose y todas las chicas que están en el VIP quieren ir a su camarín o lo invaden. Yo sé cómo es el ambiente y sin embargo duermo tranquila, porque sé cómo es él“, sostuvo y agregó: “Él es una pareja de diez, y lo digo con toda la seguridad del mundo, no es de esas típicas parejas que quizás compiten con vos, ¿viste? O no se alegran por tus logros. Él realmente comparte mi felicidad, se pone feliz por mí. No es nada competitivo, es una relación muy sana”.

María Becerra y J Rei muy enamorados por Grecia (Instagram)

En las últimas horas, Becerra terminó su gira por España y aprovechó para tomarse un descanso junto a su novio. A través de sus redes sociales, compartieron algunos de los planes del espectacular destino donde se encuentran. Eligieron las playas paradisíacas de Grecia, en una pausa antes de volver al trabajo, ya que a María le espera un tour internacional y a Rei varios conciertos, entre ellos un show en México.

Tanto en Instagram como en TikTok la pareja mostró diferentes escenarios en los que descansan y celebran su amor. Por caso, estuvieron apreciando los atardeceres de Santorini, Grecia, y subieron imágenes del lujoso resort all inclusive donde se hospedaron, con varias piscinas y sorprendentes vistas a los paisajes.

María y J Rei entrenando durante sus vacaciones

A la hora de las actividades, no se privaron de nada. Desde tomar mate muy relajados, contemplando las montañas y el clima veraniego en Europa a buscar un poco de adrenalina manejando un cuatriciclo por la playa. Pero la cosa no terminó ahí, porque según publicó Rei, los días griegos incluyeron un paso por el gimnasio aunque el reloj marque las 2 de la mañana. Cualquier hora es buena para entrenar.

J Rei mostró más imágenes de la intimidad de su viaje paradisíaco con María Becerra (Instagram)

Al día siguiente la pareja salió a navegar y mostraron el espectacular plan que hicieron arriba de un yate. Antes, pasaron un rato en la piscina del complejo, recostados y tomando sol antes de embarcar. Luego el cantante filmó a su novia sentada en el yate al lado de una mesa muy amplia repleta de comida para todos los gustos: pollo, carne, pescado, quesos también, ensalada, vegetales asados y más, mientras que de fondo sonaba la canción “Suavemente”, de Elvis Crespo.

En otro de los videos, se ve cómo la mesa cambió el menú orientado hacia el postre, con frutas prolijamente cortadas y unas galletas con chocolate. Y dejaron ver más de la embarcación, que cuenta con una red para recostarse y apreciar la espectacular vista de la costa amalfitana y sus celestes mares. Un poco de relax y el silencio de la naturaleza, antes de retomar la agenda de los conciertos, la adrenalina y el bullicio de las multitudes.

Seguir leyendo: