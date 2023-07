Lali Espósito fustigó a Coscu por dudar del talento de María Becerra: “Sos muy gil”

Lali Espósito, María Becerra y Coscu, enfrentados

Semanas atrás, María Becerra editó su canción “Corazón vacío” y el streamer Coscu, acostumbrado a reaccionar sobre la música reciente, hizo un comentario de la letra en cuestión. A través de Twitter, destacó una de las frases del tema y especuló con la posibilidad de que haya sida escrito por un hombre. La autodenominada Nena de Argentina le salió al cruce y aclaró que justo esa línea es de su autoría. A partir de este ida y vuelta, hubo quienes apoyaron a Becerra, entre ellas Lali Espósito.

A través de un tweet, la cantante fulminó al conocido streamer. “Cuando sos gil, normalmente sos muy gil”, comenzó exprensando Espósito. Y luego se autocitó al reproducir el fragmento de “KO”, una de las canciones de su más reciente álbum, titulado Lali. “Si te crees tan pija, comparemos las pijas, yo la pongo sobre la mesa... KO”, dijo la cantante y finalizó su mensaje con un guiño sororo: “Girl power, besitos”.

A partir de esto, fans de Lali notaron que la también actriz dejó de seguir a Coscu en Instagram, gesto que el streamer respondió con la misma moneda. Sin embargo, horas más tarde, el nacido como Martín Pérez Disalvo volvió a seguir a la cantante.

El fuerte mensaje de Lali Espósito contra Coscu (Twitter)

Otra de las cosas que las seguidoras de Lali pusieron sobre la mesa ante esta disputa, fue un viejo fragmento de un stream de Coscu, en el que con su típico tono machista, dio las pautas de lo que tiene que tener una mujer para atraerlo. “Les digo mi tipo: ya si es enana tiene un 6, ya de por sí. Si es enana, entre 1.50 y 1.55, ya tiene 6 puntos. Después dos cabezas, ahí tiene dos puntos más: 8. Linda cara, 10. Ya está, no pido nada más. Si tiene el culo de mi tío abuelo, no importa”, comenzó describiendo. Y luego dio un ejemplo casi con nombre y apellido, que no dejó lugar a dudas. “Me das una enana, con dos cabezotas y linda de cara... O sea, Lali Espositardo”, dijo y provocó las risas de sus compañeros de stream pero el repudio de buena parte de la comunidad twittera.

“‘Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que...’. Reconozcamos, reconozcamos: esa barra la escribió Lit Killah o Duki, no me la cuenten. Escribe María, eh. Escribe como loco. ¿Habrá sido FMK? ¿Podemos preguntar públicamente? ¿Nos contestará María Becerra si preguntamos quién escribió ese barrón? ¿Lo escribiste vos? No mientas, eh”, había sido el comentario de Coscu sobre una de las frases del tema de Becerra. Y la respuesta de la cantante no se hizo esperar: “Contestó públicamente porque que preguntó si esa barra la escribí yo. La respuesta es sí, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción, exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre XROSS y yo”, expuso la cantante al comienzo de un tweet.

“No entiendo por qué aún les sorprende o dudan si yo escribo. Escuchan una barra buena y automáticamente confirman que la escribió un hombre. Si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones”, cerró Becerra y abrió la polémica a la que se habría plegado Lali en favor de ella.

