Cinthia Fernández reveló cuánto paga de cuota en el colegio de sus hijas

Cinthia Fernández reveló cuánto paga por la cuota del colegio de sus hijas

Cinthia Fernández y Matías Defederico mantienen una guerra desde su separación que parece no tener tregua. Con tres hijas en común, Charis, Bella y Francesca, desde que en 2016 pusieron fin a su relación continúan su disputa casi cotidiana por problemas económicos, judiciales y mediáticos. Cuando la pareja se rompió, en medio de un escándalo, los conflictos se desencadenaron por las visitas a las nenas, por el dinero de la cuota alimentaria que debe pasarle Defederico a su exmujer y en el medio se han metido familiares directos, como la exsuegra y la excuñada de Cinthia, con quienes ha mantenido una guerra a la vista de todos.

Así, por caso, uno de los últimos rounds comenzó luego de que la exsuegra de la mediática realizara algunos comentarios sobre la entrega de los Martín Fierro. “Qué desagradable la vieja 3 ravioles. Ya que le sobra el tiempo para ver TV, por qué no se pone a laburar para ayudar al hijo a pagar los 40 mil dólares que debe en alimentos”, criticó la bailarina, volviendo a referirse a la deuda que mantiene con sus hijas.

Cinthia Fernández comentó a través de instagram el aumento de la cuota escolar

Los últimos días también aprovechó un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores a través de su cuenta de instagram, donde contó que le sigue enviando 55 mil pesos, que no le alcanzan para nada. “El único al que la inflación no le toca los valores... Se ve que no aumenta el corte en la barbería”, disparó indignada haciendo alusión al ingreso probable que tiene el deportista, que montó un local para hombres en una popular avenida de Villa Urquiza.

Por esos días, la modelo y actriz contó que tuvo que volver a embargar a su expareja en una cifra que superaba los 2 millones de pesos. Entonces Cinthia compartió por sus redes sociales una captura de un mensaje de su abogado en el que se podía leer el pedido: “Aparentemente Matías no contestó la intimación, así que le mando el escrito para firmar pidiendo que se haga efectivo el embargo”.

Cinthia Fernández detalló cuánto paga de cuota escolar, tras hacer captura a una conversación con el padre de las nenas

Es en medio de este panorama que en las últimas horas, la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) recibió una notificación por parte del establecimiento educativo donde las hijas que tienen en común cursan sus estudios, donde se anunciaba el incremento en el valor del arancel mensual luego del receso invernal, situación que no pasó desapercibida para Cinthia.

En consecuencia, no dudó en publicar, como hace tanto con los aspectos favorables como los desfavorables de su vida cotidiana, la notificación emitida por la escuela y aprovechó para hacer un llamado a Defederico a que participe activamente en la financiación de la educación de sus propias hijas. En su relato, especificó que a partir del mes de agosto deberá desembolsar la suma de 160 mil pesos por cada una de las niñas, y también reveló el reclamo que formuló directamente al exfutbolista profesional.

El último tiempo, ella también revelaría que hubo un tiempo en el que no había tenido para comer, sorprendiendo con esa fuerte declaración: “Un día tenía 2500 pesos en la cuenta y no tenía más leche, ni me pagaban en el trabajo y me había quedado sin nada en la heladera”, comenzó su relato la bailarina. “Me acuerdo que lo estiré lo más que pude hasta que mi cuerpo no dio más: me largué a llorar enfrente de mi pareja y con mucha vergüenza le confesé lo que me pasaba y él me ayudó”, continuó Cinthia, para luego revelar que la mano que la ayudó fue la de su ex Martín Baclini.

Seguir leyendo: