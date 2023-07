Cinthia Fernández fustigó a su exsuegra y le reclamó una alta cifra en dólares a Matías Defederico

Cinthia Fernández contra Analía Frascino, madre de su ex Matías Defederico

Los resultados de los últimos premios Martín Fierro siguen generando comentarios a favor y en contra, y hasta llegaron a provocar una polémica inesperada aunque latente: Cinthia Fernández fustigó a Analía Frascino, madre de su ex Matías Defederico.

El nuevo round de esta pelea que parece eterna comenzó luego de que la exsuegra de la mediática se burlara de Yanina Latorre y Ángel de Brito por no levantar ninguna estatuilla, especialmente la de Mejor Panelista, dado que los integrantes de LAM (América) esperaban que se la llevara la mujer de Diego Latorre. Sin embargo, los jurados de APTRA optaron por Mariel Di Lenarda, lo que provocó el comentario de la mamá del exfutbolista de Huracán e Independiente, entre otros equipos.

“Se creían que ganaban y el sorete del conductor y la cacatúa no se lo bancan”, escribió la abuela de Chiaris, Bella y Francesca en una Instagram Story. “No son los uno ni de cerca, sos la tía Tota del barrio”, cerró Frascino con dureza. El comentario llegó a ojos de Latorre, quien no dudó en hacerle captura y compartirlo en su cuenta de Twitter. “La ex suegra de Cinthia Fernández, madre de Matías Defederico, mirá... #LAM”, escribió Yanina.

El mensaje de Analía Frascino contra Yanina Latorre y Ángel de Brito (Twitter)

Ese fue el pie para que haga su ingreso Cinthia, siempre lista para la polémica, especialmente cuando se trata de su ex. “Qué desagradable la vieja 3 ravioles. Ya que le sobra el tiempo para ver TV, por qué no se pone a laburar para ayudar al hijo a pagar los 40 mil dólares que debe en alimentos”, la criticó a su exsuegra al compartir en Twitter el mensaje de Yanina, a la vez en que reveló la alta cifra que le reclama a Defederico. Latorre citó el comentario y le tiró flores a su amiga: “Jajajajajajaja te amo”.

El comentario de la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) llamó la atención por el mote que le aplicó a Frascino. Esto surgió en 2015, en medio de la interna entre Fernández y su por entonces suegra, cuando la mediática contó en la mesa de Mirtha Legrand un episodio particular que exponía las diferencias en la familia.

“Ella dijo que un día no se hizo un asado porque llovía y vos dijiste ‘no se preocupen, vamos a comer pastas’ y trajiste una caja de ravioles”, le dijo la diva a su invitada. “Somos seis personas en mi casa, es imposible que traiga una caja de ravioles”, comenzó contando Fernández.

La fuerte crítica de Cinthia Fernández contra su exsuegra y contra Matías Defederico (Twitter)

“Dijo: ‘Tres ravioles de mierda...’, de todo tengo la culpa yo... llovía torrencialmente. Mati me dijo: ‘Gorda, ¿podés ir a comprar sorrentinos?’ y como no sé calcular le pregunté: ‘¿Cuántos traigo?’”, continuó relatando Cinthia. Asimismo, la mediática contó la charla que tuvo con quien la atendió en la casa de pastas a la que acudió. Y el empleado le aconsejó que calculara cinco sorrentinos por persona. Así y todo, ella llevó “seis, por las dudas”.

“Aparte yo había comprado dos cajas de ravioles para mí, para la semana... Es muy bizarro estar hablando de esto pero es algo que no lo traje yo... dentro de todas las cosas que dijo, esto me causó gracia”, cerró Cinthia.

