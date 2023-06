Fuerte cruce entre Cinthia Fernández y Mónica Farro por la salud de Silvina Luna: “Sé un poco empática”

Fuerte cruce en vivo entre Mónica Farro y Cinthia Fernández (Video: Nosotros a la mañana)

Este jueves, Mónica Farro fue cuestionada por defender a Aníbal Lotocki. “Yo tuve una buena experiencia con él, estoy feliz con lo que me hizo Aníbal”, dijo la uruguaya y despertó todo tipo de críticas. A raíz de sus declaraciones en LAM, la mediática fue invitada a Nosotros a la mañana y allí se cruzó fuertemente con Cinthia Fernández, una de las panelista del ciclo.

“Yo entiendo tu experiencia y es recontra válida pero no me vengas a decir que sos empática. Pero respecto a Silvina, Mónica, es una frase muy poco feliz. Dijiste estoy feliz con lo que me hizo Aníbal cuando hay una persona que está peleando por su vida, ¿entendés?”, le dijo Cinthia indignada a Farro que estaba en comunicación telefónica: “Yo estoy feliz con mi cuerpo, Cinthia, ¿por qué yo no puedo estar feliz con mi cuerpo?”, le repreguntó la mediática.

Por su parte, Fernández insistió y no le dio lugar a tregua: “Dijiste, estoy feliz con lo que me hizo Aníbal. Me parece que tenés que ubicarte en el momento. Mami, ¿hace cuántos años estás en el medio? Horrible. No podés responder: `no, en ese momento considero que una persona está luchando por su vida y quiero ser empática porque yo viví una experiencia distinta´, listo. Sé un poco empática, mami, tenés cintura en los medios para expresarte así. Ojalá que nunca te pase nada”.

Lejos de quedarse callada, Fernández continuó con su visión de los hechos y expresó su postura: “¿A vos te parece hacer hincapié en Silvina Luna, que es una víctima, que está luchando por su vida? ¿A vos te parece feliz esa frase? Me parece que estás meando fuera el tarro y que tenés años en el medio como para saber evitar una pregunta en un momento dedicado, loca. Disculpame que te lo diga. Sabe contestar, querida. Porque si no parece que estás haciendo prensa con esto y no es el momento”.

“Eh... Yo no te estoy faltando el respeto, no me lo faltes a mí. El momento no es mi momento, es un momento de Silvina. Me preguntaron esto y vos no querés que yo te conteste lo que me pasa a mí con mi cuerpo. No me lo preguntes. Ahora, ¿ustedes escucharon toda la nota? La nota fue de 5 minutos y dije un montón de cosas”, enfatizó Farro.

Mientras tanto, Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva y según contó Mercedes Ninci, hoy pudieron celebrar un paso favorable en su recuperación (Audio: Radio Mitre)

Este conflicto y debate entre las mediáticas inició a raíz de las declaraciones que Farro hizo este miércoles en una nota que le dio a LAM. “A mí siempre me tildaron de ‘la defensora de’, pero yo siempre dije que yo no puedo hablar mal porque mi experiencia personal es buena”, comenzó diciendo Mónica en diálogo con el cronista de América.

“Lo que haya pasado con otras personas es horrible, espantoso. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Para eso está la Justicia. Hay cosas que sí me hacen ruido. Pero todos los cuerpos son diferentes”, afirmó la mediática y contó su experiencia con Lotocki: “Yo lo último que me hice fue hace 4 o 6 años, y estoy feliz con lo que me hizo Todo lo que me hice fue con él. Lo mío fue un recambio de prótesis. No tengo el producto que tiene Silvina. Si yo hoy tuviera que ponerme ese producto no lo haría. Me agarraría mucho miedo”, reconoció.

Además, Farro durante la charla con América, argumentó: “Sacando a Aníbal, hay un montón de cirujanos a los que se les murieron pacientes y que han hecho cualquier cagada. Yo he visto cosas horribles de otros cirujanos. Pero se le da a Aníbal porque tuvo la desgracia de ser más mediático. Me encantaría que, si realmente es culpable, que se le dé la pena máxima. Yo opino desde mi lugar. Obviamente que lo que le pasó a Silvina me amarga como ser humano”, explicó Mónica.

“Yo mandé a muchas personas a operarse con Aníbal y están divinas. Capaz si esas personas estuvieran mal, o fuera Silvina, me mataría. Me querría morir porque las mandé a un carnicero... Hoy no lo recomendaría”, sostuvo y cerró: “Mi historia, gracias a Dios, es buena. Si tiene que ir preso y tiene que pagar, por supuesto, que pague. Ahí no lo voy a defender ni en pedo. Tampoco lo estoy defendiendo hoy. Necesito que quede claro que mi experiencia es buena. Punto. No estoy a favor, ni de un lado ni del otro. Soy empática. Lo de Silvina es muy feo y me hace muy mal”, concluyó Mónica.

