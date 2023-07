Marixa Balli le respondió a Carmen Barbieri: “Fuiste una jodida y lo sabías”

Marixa Balli le respondió a Carmen Barbieri (Video: LAM, América)

La pelea data del año 2000, cuando Carmen Barbieri leyó al aire en Movete un mensaje en el que alguien trataba de “mufa” a Marixa Balli. Según explicó la bailarina, este mote le trajo muchos problemas en su carrera y, por ese motivo, nunca aceptó el pedido de perdón que la actual conductora de Mañanísima esbozó en varias oportunidades. De hecho, invitada a Intrusos, este martes la madre de Fede Bal volvió a hacer referencia al tema. “Le pedí disculpas pero para ella son disculpas falsas o mentirosas, pero no es así y no toco más el tema para no comprometerlo”, dijo la capocómica.

Así las cosas, la actual panelista de LAM decidió dar su versión de los hechos y fue lapidaria con Carmen. “Realmente, tengo las bolas al plato...Las lolas al plato. Porque insiste en lo de la ‘familia de artistas’ y vuelve. Porque ella lo disfruta. Esto es lo que yo digo cuando una persona disfruta hacerte concha. Ella disfruta de ese momento”, comenzó diciendo Marixa en diálogo con Ángel de Brito.

Y siguió: “Lo que ella no sabe es que a mí ya todo me chupa un huevo. Yo cuando vine en diciembre estaba diferente. Después del verano, las vacaciones y muchas charlas contigo, dije: ‘Cuando vuelva a LAM me van a conocer. Y acá estoy, sin filtro absolutamente. Pero para hacerme cargo de todo. ¿Me quiere decir mufa? Que baile la ‘Cachacha’ tocándose las dos tetas porque no me importa. Soy una mina tan segura, sé por dónde voy y sé cómo me va. Tengo una forma de ser y una personalidad, que por más que salga y vuelva a leer lo que leyó (no me va a importar)”.

Carmen Barbieri volvió a hablar de su histórico enfrentamiento con Marixa Balli (Video: Intrusos, América)

Cabe recordar que el texto enviado por una persona del público que había reproducido Barbieri al aire hace más de dos décadas decía: “A Marixa la van a llamar la viuda negra ya que mató a dos. Cuidado, Carmen, es mufa”. Pero, acto seguido, la conductora había aclarado: “Esto es horrible, yo a la gente no le pongo que es mufa. Estoy enojada, pero no digamos esto porque no es así. Además yo soy muy católica y muy creyente, por eso no creo en esas cosas”. En ese sentido, Balli agregó: “Cuando vos sabés que algo puede ser muy dañino, no lo hacés. Porque si sos familia, y esa trayectoria y todos artistas, te callás”.

En ese momento, de Brito le consultó qué pasaría si la capocómica la llamara el privado para charlar y arreglar los tantos. “Eso es otro tema. Yo lo puedo hablar, así como en su momento lo hablé con Jorge Rial. Yo no soy quién para perdonar o no perdonar. A mí lo que me gusta es la gente que va de frente. Yo no necesito que sea televisado. Pero yo creo que ella lo hace de compromiso. ‘Yo le pedí disculpas...’ ¡Nada que ver! Porque si ella me pide disculpas bien, quién soy yo para no perdonar. Aparte me haría bien que alguien se haga cargo de la cagada que se mandó”, respondió Balli. Y concluyó: “No es solo ‘si la hice sentir mal’. No, arruinó casi parte de mi vida. Entonces fuiste una jodida y lo sabías”.

