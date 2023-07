Charlotte Caniggia se molestó con un taxista y lo grabó en vivo: “¿Existirá alguno que no hable?”

Charlotte Caniggia se enojó con un taxista y lo grabó en vivo: "¿Existirá alguno que no hable?" (Instagram)

Charlotte Caniggia suele mostrar sus actividades diarias en las redes sociales. Tanto es así que en los últimos días sorprendió con una publicación en su feed de Instagram con un video de una intervención estética que se realizó para reducir la papada, con imágenes sensibles para el público. Sin embargo, la joven no duda en mostrarse tal cual es, e incluso en dar sus opiniones aunque generen polémica.

Con un carácter más tranquilo que su hermano mellizo, Alex Caniggia, la modelo e influencer suele parecerse a él en cuanto a las polémicas que genera. En el caso de su retoque estético, su posteo despertó miles de comentarios a favor y en contra de la hija menor de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. Según ella misma describió junto al video en el que se la ve sedada en el quirófano mientras los médicos le realizan una liposucción en la papada, “retoque estético”, escribió.

Cabe recordar que la joven no teme realizarse cirugías plásticas para mejorar las zonas de su cuerpo que ella considera que necesita retocar. De esta manera, desde los 19 años empezó a operarse cuando por ese entonces se hizo una rinoplastia para levantar un poco la punta de su nariz. Luego, se rellenó los labios con ácido hialurónico y se efectuó una liposucción. Después, se decidió por aumentar su busto con implantes mamarios.

En ese momento, Charlotte contó cómo fue la experiencia con la cirugía en donde le colocaron siliconas en las mamas. En una entrevista hace 7 años, reveló: “Me las hice porque de chica no tenía mucho. El día que me las fui a operar le pedí a mi cirujano, el doctor Alberto Ferriols, que es un amigo, que me pusiera talle D. Él me recomendó que por la contextura de mi cuerpo me pusiera prótesis más chicas, pero no le hice caso. ¡Yo las quería así y me las tuvo que hacer! Quedé muy conforme con el resultado y no me arrepiento para nada. Pesan medio kilo cada una, pero ya estoy acostumbrada. Los pómulos nunca me los toqué y la cola menos”.

Charlotte Caniggia se fastidió con un taxista (Instagram)

El año pasado, la hermana de Alex se puso hilos tensores en la zona de la mandíbula. “Me puse hilos para tonificar el cuello”, señaló la joven en ese momento, mientras mostraba una imagen en la que aparecía con agujas abajo de su rostro. En esa misma publicación, contó que se iba a colocar botox en la parte superior de su cara.

En esta oportunidad, Charlotte mostró parte de un viaje en taxi por la ciudad de Buenos Aires. Durante la tarde del lunes pasado, la modelo se mostró fastidiada por el tránsito que había en la calle y no dudó en compartirlo en sus redes sociales. Arrancó con una selfie de su cara y un pequeño mensaje: “Odio este tráfico”, escribió junto a su foto.

Pero inmediatamente unos segundos después, se grabó otra vez mirando a cámara y con la voz del taxista de fondo. Al chofer se lo escuchó indignado también por el exceso de automóviles. “Cuando vos tenés este problema que están todos amontonados y todos quieren salir, lo mejor es tener paciencia”, recomendó el hombre, mientras a Charlotte le contestó: “Es verdad”.

Charlotte Caniggia se realizó una liposucción en la papada y mostró el video en sus redes sociales (Instagram)

Sin embargo, a esa misma historia la joven le agregó una leyenda que decía: “¿Existirá algún chofer que sea mudo y que no hable?”. Así fue como su video generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Seguir leyendo: