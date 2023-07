Wanda Nara sorprendió con su primera foto tras hablar sobre su estado de salud

Wanda Nara

Después de haber contado que está atravesado por algunas turbulencias con su salud, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al publicar la primera foto tras el descargo que realizó el pasado lunes. En el terreno de las redes sociales se mueve como pocas y desde allí centraliza su comunicación oficial para disparar cada vez que tiene que decir algo. Es lo que volvió a pasar este martes por la noche y con una imagen que no necesitó de demasiadas palabras.

“Buenos Aires. 18:17″, selló sintética y elocuente sobre la selfie en la que luce sonriente y acurrucada en un hoodie verdoso al tono, que rápidamente se volvió viral y muy comentada en las redes sociales; todos deseándole una pronta recuperación.

La primera foto de Wanda Nara tras contar que está atendiendo a su salud (Instagram)

Tras varios días de incertidumbre y preocupación sobre su salud, ella misma decidió ponerle fin a todos los interrogantes y salir a contar en primera persona cómo se encuentra. “Buen día a todos, acá estoy después de unos días que necesité para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó”, escribió en una extensa carta abierta posteada en la tarde del último lunes, sabiendo todos los interrogantes que se abrieron en torno a su estado actual luego de que trascendiera que tuvo que suspender sus vacaciones en Ibiza junto a su hermana, Zaira Nara, para hacerse unos estudios exhaustivos en el Sanatorio de Los Arcos, a donde acudió por un fuerte dolor estomacal y terminó quedando internada.

“El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, explicó Wanda sobre los hechos que tuvieron lugar la semana pasada.

“Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero -agregó, en referencia a su hermetismo-. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”.

El descargo de Wanda Nara acerca de su estado de salud

Luego, la conductora de Masterchef decidió reconocer el cariño que le fue llegando durante estos días, en los que su salud pasó a ser un tema que preocupó a todos. “Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, escribió sin dar mayores precisiones.

Unas horas antes, Mauro Icardi había compartido una imagen juntos. La primera desde que la salud de Wanda preocupara a todos. Abrazados, y con ella recostada sobre el hombro de su marido, se los puede ver en una selfie en su casa de Santa Bárbara, con una laguna de fondo. “Buenos días”, fue todo lo que escribió el jugador.

Además, Maxi López -el exmarido de Wanda- llegó al país el domingo por la mañana. “Me voy a quedar lo que sea necesario”, dijo el exfutbolista que viajó para visitar a sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto mientras abandonaba el aeropuerto de Ezeiza. Llegó solo, sin la compañía de su pareja Daniela Christiansson, ni de su su hija Elle, con quienes vive en Londres.

