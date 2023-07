Robaron el portero eléctrico del edificio de Rodrigo Vagoneta: “Nunca estuvimos tan mal”

Rodrigo Vagoneta conto que le robaron el portero electrico

En un nuevo caso de inseguridad, Rodrigo Vagoneta aseguró que le robaron el portero eléctrico del edificio en el que vive, ubicado en el barrio de Caballito. Este tipo de modalidad es bastante común, ya que los delincuentes revenden el bronce del que suelen estar hechos los porteros para lograr ganar dinero.

En el ciclo Nosotros a la mañana (El Trece), el humorista habló de este episodio: “Lo arrancaron con los cablecitos. Fue a las tres o cuatro de la madrugada. Cuando bajé, ya estaban los cables sueltos. No solo se robaron el portero, también una puertita para el gas y las dos manijas de la puerta que son de bronce. Se ve que está caro el bronce”, afirmó con resignación.

En el programa conducido por el Pollo Álvarez mostraron imágenes del ladrón sacando el portero durante la madrugada y le preguntaron al humorista si sabía cuánto salía reponerlo: “Son caros, no sé si sale más de 100 mil pesos”, estimó.

Luego aclaró que la noticia del robo se dio a conocer por casualidad, cuando lo habían invitado a ir a un programa y le iban a mandar un remís para que fuera el estudio. “Les dije no me tocaran el timbre porque lo habían robado”, aseguró el humorista. Además explicó que esta modalidad es bastante común: “En Caballito se robaron todos los porteros eléctricos”.

Sin embargo, Vagoneta señaló que vive hace 50 años en este edificio y que es la primera vez que roban el portero eléctrico. “Nunca nos pasó, yo creo que nunca estuvimos tan mal”, aseguró sobre la inseguridad que hay en el barrio. Por último, contó que van a poner un portero de acero inoxidable para evitar futuros robos.

Rodrigo Vagoneta y Jennifer Márquez en su casamiento

Al margen de esta situación, el humorista de Bienvenidos a bordo transita un momento personal de plenitud. En septiembre pasado, después de varios años en pareja y con un hijo en común, Benicio, se casó con Jennifer Márquez. Al poco tiempo anunciaron su embarazo, en diálogo con Viviana Saccone para Toda la vida (NET).

“Estamos re contentos. Ella está de tres meses y estamos muy ilusionados. Todavía no sabemos el sexo. Queríamos esperar un poquito para decirlo pero la verdad es que es algo lindo”, señaló el humorista, y agregó: “Nosotros queríamos un hermanito para Beni. Porque no lo quiero privar de la experiencia de tener un hermano. Yo tengo un hermano y una hermana a quienes quiero mucho. Y uno tiene esa relación con los hermanos que no querés que tu hijo se pierda. Así que ahí estamos, esperando. Y él también está contento”.

En marzo de este año, Rodrigo se convirtió en papá por segunda vez con el nacimiento de Antonio. “Jenny empezó hoy a las tres de la madrugada con las contracciones”, contó aquel día, con la emoción a flor de piel. Entonces, llevaron a Benicio a la casa de su hermano y salieron corriendo hacia la clínica de obstetricia IMO, de la obra social de actores. “La internaron y finalmente a las 7 nació nuestro hijo por cesárea. Antonio pesó 3.680″, contó sobre el parto.

