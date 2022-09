Rodrigo Vagoneta se emocionó al dar una feliz primicia: “Voy a ser papá por segunda vez”

Rodrigo Vagoneta contó que va a ser papá por segunda vez (NetTV)

Después de varios años en pareja y con un hijo en común, Benicio (6), Rodrigo Vagoneta Rodríguez se casó con Jennifer Márquez a fines de mayo. El humorista de Bienvenidos a bordo (ElTrece), quien tiempo atrás había conmovido a todos al contar lo difícil que había sido su lucha contra la adicción al alcohol, le había propuesto matrimonio a su novia tres meses antes en Mar del Plata en medio de una función de teatro, cuando la sorprendió con el anillo. Y, tras su paso por el altar, parecía haberle puesto el broche de oro a una historia de amor que había logrado superar todos los obstáculos.

Sin embargo, invitado a Toda la vida (NetTV), el nuevo programa de Viviana Saccone, este viernes Vagoneta sorprendió a todos con una primicia: “Voy a ser papá de nuevo, por segunda vez”. Así, tras recibir las felicitaciones de la conductora, el humorista agregó algunos detalles del embarazo de su esposa. “Estamos re contentos. Ella está de tres meses y estamos muy ilusionados. Todavía no sabemos el sexo. Queríamos esperar un poquito para decirlo pero la verdad es que es algo lindo”, señaló.

En ese momento, la periodista Luciana ElbustoY luego se refirió a su primogénito. “Nosotros queríamos un hermanito para Beni. Porque no lo quiero privar de la experiencia de tener un hermano. Yo tengo un hermano y una hermana a quienes quiero mucho. Y uno tiene esa relación con los hermanos que no querés que tu hijo se pierda. Así que ahí estamos, esperando. Y él también está contento”, dijo.

Rodrigo junto a su esposa y su hijo en el día de su boda

Pero luego reconoció los celos de su hijo: “Él pedía un hermanito. Pero ahora estamos pasando el momento típico de un nene de seis años que no entiende bien que ahora va a tener que compartir las cosas. Pero, de a poquito, lo vamos llevando”. De todas formas, el humorista dejó en claro que se trataba de un momento de plena alegría. “Nos alegra la vida, el corazón. Y nos da un motivo más para seguir felices”, destacó.

En ese momento, la periodista Luciana Elbusto hizo hincapié en el rol que el pequeño ocupó a la hora de darle fuerzas para luchar contra su adicción. Y Rodrigo asintió: “El amor es el motor más grande de uno. Entonces, yo digo que los problemas están en los hospitales. Mientras haya salud y estemos todos juntos, vivimos felices”.

El humorista dejó en claro que la llegada de este nuevo integrante a la familia lo encuentra, además, en un buen momento laboral. “Estuve en el circo hasta hace poquito, donde me venía a ver mi hijo. Así que venimos bien con la carrera, también. Siempre estoy haciendo cosas y preparo mucho todos los trabajos que voy haciendo cada vez que voy a la tele. La gente, después, por Instagram me lo agradece. Así que estoy muy feliz”, dijo.

Y luego reflexionó en base a su experiencia personal: “En la vida, hay veces que hay que pegar un volantazo en el momento justo, cuando uno necesita salir de un lugar determinado que no está bueno. Y uno de lo que siempre trata es de ser feliz y de vivir, porque la vida no es tan larga como un cree. Yo ya cumplí 50. Y me agarró un... ‘¿Cómo?¿Ya?’. Lo hablé con mis amigos y a ellos también les pasó”. De todas formas, dejó en claro que se sentía “muy bien”, aunque con esto entendió que ya era hora de dejar de postergarse.

