Una amiga de More Rial confesó que fue una de las autoras del robo en los camarines de LAM: las pruebas de las cámaras de seguridad

Las imágenes de las cámaras de seguridad con el robo a camarines de LAM

A principios de junio trascendió que tras una visita de Morena Rial al programa LAM se había producido un robo en los camarines que usan las angelitas antes de salir al aire. Hubo quienes señalaron a la hija del conductor y periodista, quien nunca se hizo cargo de acusación. Algunas de las panelistas e invitadas al ciclo ese día fueron víctimas de hurtos, los que habrían ocurrido mientras ellas estaban en vivo. Tal es el caso de Marcela Feudale, Estefanía Berardi y Mónica Farro.

Ángel de Brito contó que Feudale le envió un mensaje para contarle que fue a hacer una compra y se llevó una sorpresa cuando quiso realizar el pago. “Tenía que gastar 90 mil pesos con su tarjeta de débito y no estaba el dinero. Le pareció raro porque ella tenía dinero en su cuenta. Llamó al banco, averigua. Revisa su cartera y le faltaban 10 mil pesos en efectivo que tenía en un monedero…”, relató el periodista. Además, compraron con el plástico de la locutora una cartera de Juanita Jo, pasajes con destino nacional, compra de Carrefour, cargas de teléfonos Claro y Personal por un valor total de 134.800 pesos. A Berardi también le faltó dinero, solo dos mil pesos en efectivo. La otra damnificada fue Mónica Farro, quien denunció que le gastaron 150 mil pesos a través de Mercado Pago.

Con el correr de los días, Morena fue la principal apuntada. Sin embargo, la joven decidió defenderse. “Nada que ver, yo no toqué nada”, fueron las primeras palabras de la mediática para ponerle un freno a las acusaciones en su contra. “Es una locura que me acusen sin pruebas. Me ponen a mí como si yo hubiera tocado algo... Que me escriban las que les faltó algo”, lanzó ella haciendo mención a las personas a las que les faltaron pertenencias y plata.

“Me parece una falta total de respeto hacia mi persona”, dijo también More y explicó que ella no podría haber robado las tarjetas porque no tenía dónde guardarlas. “Andaba con un jean y un blazer, ni cartera tenía”, se justificó. “Me cambié ahí, salí y chau. Mirá si voy a andar choreando en el canal para que después digan que soy una delincuente. No mi amor... Yo no soy una delincuente, no me manejo así”, se la escuchó decir a la hija de Jorge Rial en un audio donde hizo un fuerte descargo tras ser acusada de robo horas después del hecho.

Si bien Farro aclaró que al presentar la denuncia en sede policial, lo hizo por “extravío” y no por “robo o hurto”, porque no tenía pruebas para acusar a nadie, Morena Rial se sintió aludida por lo que se dijo en el programa y le respondió con dureza: “Tengo más plata yo en una tarjeta de débito que alguien que se tiene que ir a chupar una pija por plata a Bahía Blanca. ¡Mi amor, disculpame!”.

“Yo no le tengo que pedir plata a mi papá ni para la niñera ni para el alquiler ni para que me mantenga -disparó la bailarina sus dardos contra More-. Hablando muy en serio, siempre me cuidé de no joderle la vida a nadie”.

“Yo jamás acusé a nadie, tampoco nombré a nadie -declaró-. De hecho, mi denuncia es por extravío de tarjetas. Se tiró un nombre porque fue invitada (Morena Rial). Yo no tengo nada qué ver con el tema. Ahora, ¿por qué se la agarró conmigo y dijo la barbaridad de cosas que dijo? Mi abogado está al tanto de todo”.

Contundente, Mónica Farro le dio un ultimátum a Morena Rial: “O me pedís disculpas públicas o ya mi abogado va a iniciar acciones legales. Iremos a una mediación o si no, daños y perjuicios”. Días después, llegaron las disculpas de la hija de Rial cuando visitó a la mesa de Polémica en el bar, pero sus dichos no fueron muy convincentes. Y redobló la apuesta: “Dijo que me mandó una carta documento a Córdoba que nunca me va a llegar. Aparte me estaba acusando ante todo el mundo. No me hace falta robarle”.

Por su parte, Farro confirmó que recibió un pedido de disculpas de Jorge Rial quien se mostró avergonzado de los dichos de su hija Morena. “Jorge me escribió y me dijo que sentía vergüenza de la situación, no vergüenza de la hija, y que me pedía disculpas. Yo le agradecí, pero le dije que no le correspondía a él”, comentó y destacó que se puso a disposición de lo que necesitara.

Daiana Pedano, amiga de More Rial, confesó en vivo: "Yo robé en el programa de Ángel de Brito"

Pasaron los días, y trascurrido más de un mes del robo-hecho ocurrido el martes 6 de junio- la ex niñera de Morena, Daiana Pedano, reconoció este fin de semana en El Run Run del Espectáculo que había participado del delito. “A mí me nombran como una de las autoras del robo”, les dijo a Lio Pecoraro y Fernando Piaggio cuando le preguntaron si había robado en los camarines de LAM. “Si me tengo que hacer cargo, me voy a hacer cargo”, dijo.

Mónica Farro, que estaba mirando el programa, le envió un mensaje Pecoraro diciendo que no podía creer “el descaro” de la chica y quiso saber quién le había pedido que robara. “A mí no me lo pidió nadie. Fue un momento de necesidad”, aseguró la joven. “A Mónica Farro y a las Angelitas les pido disculpas”, continuó Daiana. “¿Vos fuiste a la farmacia a comprar con la tarjeta física?”, le preguntaron los conductores. “Fuimos”, remarcó, dejando claro que no fue la única que participó del robo aunque, por ahora, no quiso decir quiénes fueron sus cómplices.

Este miércoles, Ángel de Brito puso al aire imágenes exclusivas de las cámaras de seguridad del canal que muestran aquel día que More Rial visitó su programa. El conductor del ciclo, contó que hay grabaciones desde las 20.14, horario de ingreso de la influencer junto a una amiga y otro amigo, hasta las 22.09 cuando se retiran del canal. A lo largo de la emisión, fueron repasando el minuto a minuto de lo que hicieron las jóvenes antes, durante y después de la participación de la hija de Jorge Rial.

“Son tres personas que vinieron de afuera, Morena con una amiga y un amigo. Una de ellas confesó y dijo ‘fuimos nosotras’. Entonces la involucra sin querer a Morena”, remarcó el conductor. Durante la filmación se pueden ver movimientos sospechosos por parte de la mamá de Francesco y sus amigos, uno de ellos intenta hacer como una especie de “campana” durante el supuesto episodio delictivo que se puede visualizar a través de las imágenes.

En tanto, Marcela Feudale contó al aire que hasta el momento, solo uno de los dos bancos se hizo cargo “a medias” de lo acontecido. “Uno me devolvió la plata, pero sigue la investigación para determinar y comprobar que yo no hice esos gastos. El otro me retuvo la plata y hasta que no haya un resultado concreto no me la va a devolver”, explicó.

