Carlos Perciavalle habló de la salud de Antonio Gasalla: “No tiene dominio de lo que hace ni lo que dice”

Carlos Perciavalle habló de la salud de Antonio Gasalla

La salud de Antonio Gasalla sigue en el foco público desde que se supo que fue diagnosticado con demencia senil progresiva y esta vez quien habló fue un gran compañero a lo largo de su carrera: Carlos Perciavalle. El actor uruguayo fue consultado por A la tarde (América) y dio su parecer.

“De Antonio sé que tiene esa enfermedad que todos sabemos que tiene, que está internado, que lo quieren llevar a su casa pero precisa a cuatro personas para que lo cuiden. Porque realmente no tiene el dominio de lo que dice ni de lo que hace. Recuerda muy pocas cosas. A mi me ubica más o menos. Estoy seguro que cuando vaya a Buenos Aires lo voy a ver y ahí lo voy a hacer acordar de mi a la fuerza”, dijo el actor en comunicación desde su Uruguay natal con el programa conducido por Karina Mazzocco.

“Antonio es un hombre con una energía, con una fuerza y con una integridad, que yo creo que, si bien lo que tiene es algo incurable y bastante grave, él va a poder. No digo salir a hacer su vida como antes, pero va a resistir mucho. No sufre. Se olvida de las cosas, por supuesto. Y yo trato de mandarle fuerzas con un físico cuánto que vive enfrente de casa, le mandamos energía a través de Carlitos y Nieves, su hermano y su cuñada”, contó Perciavalle quien aclaró que está en permanente contacto con el entorno más cercano de Gasalla.

Carlos Perciavalle

En ese sentido y tras las declaraciones de Graciela Borges, quien en el mismo programa había dicho que no le permitían visitar a Gasalla, Perciavalle consideró que “verlo es difícil”. “Yo voy a llamar a Graciela para darle el número de Carlos y Nieves. Ellos lo ven sí todos los días y me cuentan siempre cómo va”, agregó.

“El otro día me contaron que se había levantado y que había visto un periodista y lo había insultado. Bueno, ya está mejor. Si se puso a insultar a un periodista, es porque ya está llegando un poco a estar mejor. Antonio siempre fue así”, cerró Perciavalle entre risas, destacando el humor de su amigo.

“Nunca quiero involucrarme en nada, pero me involucro en el tema de Antonio porque con Polino, que es tan amigo, lo hemos seguido a Antonio por tanto tiempo. En todo este tiempo, Marcelo ha estado al lado, me ha contado a mí”, había expresado Borges en un audio de WhatsApp que le envió a la periodista Claudia Medic, integrante del panel de A la tarde.

Graciela Borges hablo de la salud de Antonio Gasalla

Asimismo, la mamá de Juan Cruz Bordeu reveló que en los últimos contactos que sostuvo con Gasalla, notó que las cosas no estaban tan bien. “Durante todo el verano recibí los mensajes de Antonio en mi casa de Mar del Plata, y estaba en comunicación con él. Y veía progresivamente que se olvidaba de algunas cosas, que no estaba tan tan bien, pero seguía con el mismo humor, las mismas ganas de hacer las cosas como las hace él”, dijo.

Pese a esto, notó que su amigo estaba con el ánimo de siempre, “de pelear, de cuestionar y me decía todo el tiempo: ‘Vení a casa’. Y me parece que hay que seguirlo de cerca y hay que estar con él”. En ese sentido, Graciela reveló que a pesar de recibir las invitaciones de su amigo, no pudo verlo. Y apuntó contra el entorno del comediante. “Lo que pasa es que durante un tiempo no nos dejaron ir a verlo. Y ahora voy a intentar tenerlo más cerca y seguirlo de cerca, porque siempre me escribe cosas que me dicen: ‘Te amo’. Y yo también a él”, dijo.

Seguir leyendo: