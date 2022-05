Las fotos del casamiento de canje de Rodrigo Vagoneta: “La fiesta me costaba un millón, y gasté 20 lucas”

Rodrigo Vagoneta y Jennifer

“Viva el canje viva el canje, me encantó la ambientación. Toda la pastelería y la fotógrafa es un show. Me salió gratis el más rico sushi, las empanadas, la picadita y el mejor coro vino a la iglesia a cantar el Ave María. Gracia a todas las marcas, el vestido fue lo mas”, canta Rodrigo Rodríguez, conocido popularmente como Vagoneta. El actor se casó y tal como lo cuenta sin tapujos en el tema que inventó, lo celebró sin poner demasiado dinero.

El ex ShowMatch y Jennifer su flamante esposa y madre de su hijo, se casaron este fin de semana en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en el barrio porteño de Flores y él está feliz de gritarlo a los cuatro vientos. “Que la gente se entere que me casé, el público se tiene que enterar lo lindo”, dijo en Nosotros a la mañana y sobre cómo surgió la idea de festejar con canjes, dijo que no fue de él, sino que una organizadora de eventos a quien no conocía, lo contactó al enterarse de que sellaría su amor.

Rodrigo Vagoneta, Jennifer y su hijo

Rodrigo Vagoneta y Jennifer dieron el sí ante Dios

Rodrigo Vagoneta y Jennifer tienen un hijo

“Ella me ayudó. Yo había averiguado y me salía un millón de pesos y, ¿sabes cuánto gasté' 20 lucas. Me dieron la comida, el sushi. Fue algo íntimo en casa para los familiares, les encantó la pata, todo”, dijo contento y agregó: “Agradezco a Raúl del coro Kennedy que vinieron a la iglesia, pero fue distinto, le pregunté cuánto me cobraba para cantar el ‘Ave María’ y me dijeron que no me cobraban, que lo pusiera en redes”, contó.

Para los novios sellar su amor fue “un sueño”: “La pasamos bien, lo disfrute un montón y necesitaba comprometerme ante Dios con mi esposa que la quiero cada día mas, estoy enamorado, tenemos un hijo e hicimos un equipo en pandemia. Ella soñaba con vestirse de blanco y cuando uno ama a alguien, la felicidad del otro es propia”.

Comieron sandwich de pata, de canje

Los invitados disfrutaron de un sushi de canje

Además contó que fue ella la autora del tema “Viva el canje, viva el canje” y que a partir de esto recibió varios comentarios ofensivos en redes, pero que no se detuvo en los haters. “Bloqueé a los que me pusieron rata”, dijo entre risas.

Este verano Rodrigo paró la función del show que estaba haciendo para proponerle matrimonio a su pareja. “Acá en la puerta de la peatonal, pasó una chica de La Pampa y se sacó una foto conmigo, y hoy tengo un hijo hermoso, entonces yo tengo una sorpresa para ella, la traje sin decirle nada...porque nuestro hijo dibujó una chica vestida de novia, que te lo quiero regalar”, comenzó diciendo mientras bajaba las escaleras del escenario y se acercaba a la silla de la platea donde estaba Jennifer. Acto seguido, le mostró el dibujo a todo el público. Y continuó, muy emocionado, mientras sacaba un anillo de su saco y se arrodillaba frente a ella: “Voy a aprovechar que están todos para decirte que hoy es nuestro aniversario y si te querés casar conmigo”.

Rodrigo Vagoneta y Jennifer

Rodrigo Vagoneta y Jennifer en la puerta de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en Flores, con sus invitados

Inmediatamente, la ovación de la gente en la sala se hizo sentir y Jennifer se puso de pie y le dio un beso, pero no cualquier beso, sino que el que iba a sellar su amor para siempre. “¡Rodrigo, Rodrigo!”, comenzaron a alentarlo todos los presentes, mientras algunos registraban el conmovedor momento con sus celulares. “Muchas felicidades, ¡fuerte, fuerte el aplauso!”, se lo escuchó decir al locutor dando por hecho que aquella muestra de amor significaba que sí.

En diálogo con Teleshow, él había recordado ese momento: “Ella siempre me decía que se quería casar, pero quería que se lo proponga de una forma linda. Primero, lo planeé, fui a comprar los anillos, todo. Entonces como en el teatro juego de local, le dije al iluminador que hoy era nuestro aniversario y le iba a pedir casamiento a mi mujer. De hecho, a algunos de los del público se los dije, pero pensaban que los estaba cargando. Cuando llegó el momento la gente no entendía nada, pero estuvo hermoso, se pusieron todos contentos, se emocionaron”.

