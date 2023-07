El Gigoló fue contratado para un cumpleaños: cuánto cobró y qué incluye su presencia

El video viral de unos jóvenes que contrataron a El Gigoló para su cumpleaños (Video: Tiktok)

Si bien muchos lo conocen como El Gigoló, su verdadero nombre es Javier Bazterrica y se hizo conocido hace varios años luego de varias apariciones en televisión e incluso por ser acusado de estafador de varias mujeres. En las últimas horas, volvió a ser noticia luego de que unos jóvenes lo contrataran para hacer una presencia en el cumpleaños de uno de ellos. Automáticamente el video de la fiesta se volvió viral y generó la opinión de cientos de usuarios en Tiktok.

Es que el mediático tiene un pasado un tanto polémico. En 2015 sus apariciones en televisión cautivaron a la audiencia por su personalidad aunque al tiempo fue denunciado de estafa por varias mujeres, entre ellas, Adriana Mendoza, la hermana del director teatral Flavio Mendoza. Con quien se enfrentó más de una vez públicamente.

El cumpleañero de la noche, llamado Valentín Monza, no tuvo mejor idea que festejar sus 21 años con amigos y el Gigoló como invitado. Es que el joven de Pilar quería hacer un “party” con mucha onda, estilo y diversión y fue uno de los encargados de hacer viral el video del mediático comiendo un asado con un grupo de amigos, tomando champagne y hasta pateando unos penales a altas horas de la madrugada en una canchita de fútbol.

El Gigoló junto con Valentín cantando el feliz cumpleaños (Tik Tok)

En diálogo con Teleshow, Valentín reveló cómo se les ocurrió la idea de convocar al Gigoló y sostuvo que se encontraron en un punto medio entre él, su grupo íntimo y el convocado. “Se nos ocurrió escribirle un día con unos amigos, le hablamos y contesto al toque con la mejor. Le pagamos 100 dólares la hora y vino tres”, sostuvo el joven quien reconoció que no pagó solo el monto: “Hicimos una vaquita con los pibes”.

Con respecto al servicio, show y qué incluyó la presencia del Gigoló, Valentín relató concretamente qué fue a hacer el mediático a su cumpleaños. “En esas 3 horas hizo de dj un rato, bailamos con el gigo también, tomamos champagne all the night y a lo último hicimos una tanda de penales, antes había ido Enzo Fernández y lo vimos cuando se estaba yendo”, sostuvo el joven quien confesó que en el mismo lugar también había estado el jugador de la Scaloneta que se consagró Campeón del Mundo.

El Gigoló y Valentín durante el evento

Por último, ante la consulta de este medio sobre si estaba contento con el resultado a raíz de la plata que habían pagado, el joven de Pilar cerró contundente: “Valió la pena totalmente, la subió toda el Gigo”. Cabe destacar que, hace un año y medio aproximadamente, Teleshow se comunicó con Javier Bazterrica para conocer su presente alejado de los medios masivos. Habló de su condena mediática y judicial, de su época de vago y de su actual trabajo como DJ y de cómo lo recuerda la gente en las redes y en la calle.

El gigoló en plena fiesta

“Soy DJ, estoy tocando en los mejores lugares. Hace poco exploté un boliche en Palermo, la gente no podía creer que iba a tocar de esa manera. Toqué en el Four Seasons, en el Hilton, en fiestas privadas de famosos y puse mi segundo bar, tengo locales de ropa. Estoy bien, lejos de los medios, pero no tanto. Toco música electrónica, un poco de cachengue y lo que la gente pida”, sostuvo el Gigoló hace un tiempo.

