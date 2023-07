Graciela Borges habló de la salud de Antonio Gasalla y apuntó contra su entorno: “No me dejaron ir a verlo”

Graciela Borges hablo de la salud de Antonio Gasalla

En abril pasado y tras ser autorizado por la familia, Marcelo Polino reveló el complicado momento de salud que está atravesando Antonio Gasalla. Por aquel entonces, poco después de que el actor cumpliera 82 años, el periodista aseguró que su amigo estaba viviendo “un momento delicado”. “Está teniendo unos problemas cognitivos desde ya dos años. Está perdiendo su memoria y a veces no reconoce a ciertas personas que se le acercan, y le pidieron que firme cosas, lo manipularon”, dijo Polino.

Ante este panorama, fueron muchas las personalidades que manifestaron preocupación por el estado actual de Gasalla. Entre ellas, Graciela Borges, quien este martes envió un mensaje a la mesa de A la tarde (América) para dar su punto de vista. “Nunca quiero involucrarme en nada, pero me involucro en el tema de Antonio porque con Polino, que es tan amigo, lo hemos seguido a Antonio por tanto tiempo. En todo este tiempo, Marcelo ha estado al lado, me ha contado a mí”, comenzó diciendo la actriz en un audio de WhatsApp que le mandó a la periodista Claudia Medic.

Asimismo, la mamá de Juan Cruz Bordeu reveló que en los últimos contactos que sostuvo con Gasalla, notó que las cosas no estaban tan bien. “Durante todo el verano recibí los mensajes de Antonio en mi casa de Mar del Plata, y estaba en comunicación con él. Y veía progresivamente que se olvidaba de algunas cosas, que no estaba tan tan bien, pero seguía con el mismo humor, las mismas ganas de hacer las cosas como las hace él”, dijo.

Antonio Gasalla y Graciela Borges, en 2016

Pese a esto, notó que su amigo estaba con el ánimo de siempre, “de pelear, de cuestionar y me decía todo el tiempo: ‘Vení a casa’. Y me parece que hay que seguirlo de cerca y hay que estar con él”. En ese sentido, Graciela reveló que a pesar de recibir las invitaciones de su amigo, no pudo verlo. Y apuntó contra el entorno del comediante. “Lo que pasa es que durante un tiempo no nos dejaron ir a verlo. Y ahora voy a intentar tenerlo más cerca y seguirlo de cerca, porque siempre me escribe cosas que me dicen: ‘Te amo’. Y yo también a él”, dijo.

Por otro lado, Borges recordó cuando compartió rodaje con Gasalla en Dos Hermanos, una de sus últimos trabajos juntos. Estrenada en 2010, fue dirigida por Daniel Burman. “Fue magistral, él estaba estupendo. Conozco a Antonio, creo, que como poca gente. Y sé de sus malos humores, cuando se enojaba porque repetíamos muchas tomas, de las angustias que pasaba, de las que le hacía pasar a la gente, también, porque costaba un poco, en algún momento, trabajar con él cuando se enojaba. Porque tenía razón: repetíamos mucho las tomas”, recordó sobre aquella experiencia.

Por estos días, Gasalla se encuentra en observación tras ser diagnosticado con demencia senil progresiva. Recientemente fue homenajeado en la última gala de los premios Martín Fierro. Allí, Marcelo Polino, como amigo y miembro de APTRA, le dedicó unas sentidas palabras al humorista.

El homenaje a Antonio Gasalla en los Martin Fierro

“Hoy (Antonio) no está pasando un buen momento de salud, pero yo creo que las energías siempre llegan. En esta noche que APTRA ha decidido homenajearlo, Antonio es la televisión, él ama la televisión. Así que desde mi lugar, quiero acompañar este momento como amigo, como periodista, y decirle gracias Antonio por tu infinito talento, por tantas risas y por todo lo que nos diste. Gracias Antonio”, dijo el periodista.

