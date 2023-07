Cecilia Caramelito Carrizo contó el gesto que Susana Giménez tuvo en el peor momento de su vida

Caramelito y Susana

Cecilia Caramelito Carrizo fue a la entrega de los Premios Martín Fierro como acompañante de Coco Sily, su actual pareja. En la gala, la actriz no solo apoyó a su novio que ganó una estatuilla, también aprovechó para saludar a Susana Giménez y agradecerle por un noble gesto que la ayudó en el peor momento de su vida cuando se hermano Martín Carrizo, quien tenía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), intentaba juntar plata en 2020 para irse a los Estados Unidos a realizarse un tratamiento médico para mejorar su salud.

“Siempre te amé con locura y hoy pude decirte que jamás en mi vida me voy a olvidar lo que hiciste por mí y por Martín en el peor momento de nuestra vida. Nos mandaste un sobre con la plata para el pasaje a los Estados Unidos y una cartita de puño y letra”, contó la presentadora infantil en sus redes sociales. “Sos una mujer tan buena, tan buena. Te merecés lo mejor. Martín y yo te amamos”, agregó.

El mensaje de Caramelito a Susana Giménez

Caramelito también publicó una foto con la nota que Susana le escribió para ayudarlos y darles fuerza. “En este sobre me mandaste la plata para el pasaje. La sonrisa de Martín se iluminó como nunca”, recordó la actriz. En el sobre con plata, la conductora le había dejado una notita muy emotiva: “Hola Cecilia querida, toda la suerte del mundo, que vuelva nuevo para deleitarnos con su música. Besos enormes. Su”.

El mensaje de Susana Giménez a Caramelito

Cabe recordar que el 11 de enero de 2022 murió el músico Martín Carrizo a los 50 años, según comunicó Cecilia a través de un desgarrador posteo en sus redes sociales: “Decime, por favor, por dónde sigo... Gracias queridos y queridas por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Le hicieron muy bien cada día. Infinitas gracias”.

“Martín falleció hoy 11 de enero a la madrugada. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotros para siempre”, agregó quien acompañó el posteo con una foto de ellos dos durante su infancia. En otro posteo compartió una imagen más reciente junto a su hermano, en la que se están abrazando, y escribió: “De arriba nos están cuidando”.

Martín acababa de cumplir 50 años -el pasado 3 de enero-, y justamente aquel día había compartido un conmovedor texto en sus redes sociales sobre su lucha contra la enfermedad que transitaba desde hace siete años. “Hoy es mi cumpleaños. La verdad pensé que no pasaba de Navidad pero acá estoy, estoy terminando de trazar un nuevo protocolo para seguir buscando mi cura definitiva. El 2022 me da muchas esperanzas. Sigo latiendo y respirando”, había escrito hace poco más de una semana en su Instagram el ex baterista de ANIMAL, Gustavo Cerati y el Indio Solari.

El músico había brindado una entrevista con Teleshow luego de haber hecho un posteo en el que hablaba de un “infierno” y contaba que estaba “muy agotado”: “Para poder explicar gráficamente el 1% de lo que siento todo el día. Es como si estuviera acostado en el piso y un elefante parado arriba mío sin moverse y una de sus patas en mi cara. A eso sumamos el dolor de mis tobillos, pies, manos, muñecas y venas”.

Carrizo, que era padre de tres hijos (Benjamín, Milena y Miranda), contó: “Me siento muy mal de domingo a domingo las 24 horas, mientras estoy despierto, sentado en un sillón 12 horas por día, lucho constantemente por no ahogarme, ya que me cuesta mucho tragar y respirar. Tengo un dolor crónico en los pies, en las manos y esa sensación horrible de hormigueo cuando se te duerme alguna parte del cuerpo por mala posición. Yo estoy así todo el día, y mejor no sigo contándote... Esto es solo un pantallazo rápido”.

