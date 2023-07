Pamela Sosa habló de la causa judicial contra Aníbal Lotocki: “Duermo tranquila y puedo caminar por la calle”

Pamela Sosa habló de Anibal Lotocki: "Le quedan los últimos días de libertad" (A la tarde. América)

En los últimos días, circularon buenas noticias desde el Hospital Italiano donde permanece internada Silvina Luna. La modelo ingresó al nosocomio el pasado 13 de junio, y luego de pasar por momentos críticos, las versiones sobre su salud indican que se encuentra en una leve mejoría.

Luna atraviesa un delicado cuadro a causa de una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal, originada en las cirugías estéticas que en 2011 le realizó Aníbal Lotocki. Once años después, el médico fue condenado a a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión luego de las denuncias efectuadas por Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa damnificadas por mala praxis

Pero mientras Silvina pelea por su vida, Lotocki continúa en libertad, ejerciendo la medicina y disfrutando de la vida social. Durante el fin de semana, el doctor asistió con su familia a la función vespertina del Circo Rodas, donde fue cuestionado por algunos de los asistentes.

En este panorama habló Pamela Sosa, expareja de Lotocki y una de las denunciantes, quien manifestó cierto alivio por la recuperación de Luna y se mostró esperanzada para que el médico vaya a prisión. “Lamentablemente tuvo que pasar esto para que la Justicia se mueva otra vez. Es 99 por ciento seguro que nos dan lugar al pedido que hicimos con (Fernando) Burlando. Pero hasta que esté la sentencia firme lo más correcto sería inhabilitarlo”, afirmó, en relación a la vía judicial. Según la vedette, la resolución implicaría que Lotocki no pueda ingresar más a un quirófano. “Nosotros ganamos el juicio, está condenado. Le quedan pocos días de libertad”, estimó.

Aníbal Lotocki fue increpado cuando asistió a una función del circo Rodas

En la charla con Matías Vázquez para A la Tarde (América), Sosa también se refirió a los hechos ocurridos en la función del circo. “Estoy contenta que la gente lo abucheó, que no puede salir a la calle”, celebró. Y cuestionó el rol de padre de su expareja. “A él nunca le interesaron los hijos. Estuve a su lado 8 años, los hijos tenían 6 y 2 años y nunca los había visto. Yo convivía con él y ni sabía que tenía hijos”, aseguró. Consultada sobre si creía que los usaba de escudo, fue contundente: “Él no quiere a nadie. Es una persona narcisista, y lo bueno es que la gente ya se dio cuenta. Ven a una persona soberbia, negadora, que se cree intocable. Las personas psicópatas solo se aman a ellos mismos”.

En cambio Pamela evitó hablar de María José, actual pareja del cirujano. “No tengo para nada decir de ella. Acá la única cuestión es Lotocki”, afirmó. Allí, el cronista le manifestó la opinión de María José acerca de que Sosa también había defendido al médico mientras era su pareja. “Dio a entender que fuiste cómplice en un principio de lo que había hecho Lotocki”, señaló Vázquez. “A mí lo único que me importa es lo que diga la Justicia. Estoy muy tranquila, duermo tranquila y puedo caminar en paz por la calle”, replicó.

Sobre sus años con el cirujano, fue terminante: “Lo defendía porque era mi pareja. Yo era una pendeja de 20 años que no me quería, no me respetaba y me sometía a lo que él quería. Hizo lo que quiso con mi cuerpo, probó en mí este producto, me utilizó para entrar a los medios. Nunca me amó, y ya lo acepté aunque me duela”, declaró, y agregó que lo mejor que le pasó fue “haberme separado de este monstruo”. Por último, se mostró confiada en la resolución judicial: “Le quedan los últimos días en libertad. No va a poder seguir trabajando y va a terminar sus últimos años de vida preso”.

