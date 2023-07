Zaira Nara publicó unas fotos en una piscina y Mauro Icardi la sorprendió con un piropo

Zaira Nara

Zaira Nara se encuentra en Tailandia en medio de compromisos laborales, las que no impiden que pueda combinar con momentos de relax. Esto ocurrió, por caso, cuando se dejó ver en medio de una producción de fotos en una pileta, con la noche de fondo. En su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió con sus millones de seguidores unas imágenes en la que aparece luciendo un vestido fucsia transparente. “Pink pool party”, escribió la hermana de Wanda Nara.

Es a raíz de esta sesión, que un comentario subido de tono de su cuñado, Mauro Icardi llamó la atención de los seguidores. “Trancu Ariel”, le escribió el jugador de fútbol junto a un icono de una sirena, jugando con el icónico personaje llevado al cine por Disney. Cabe recordar que él se encuentra en la Argentina de vacaciones, con sus hijas, acompañando a su esposa Wanda que está trabajando al frente del ciclo Masterchef (Telefe).

El mensaje de Mauro Icardi a Zaira Nara

Por otra parte, Zaira fue noticia recientemente por un cambio de look impactante que hizo para una producción de fotos de una marca de lencería. En las imágenes se la ve totalmente rubia, aunque con algunas raíces oscuras. Lejos de buscar engañar a su público sobre un cambió en su color, se supo que en verdad se trató de una peluca que usó puntualmente para la campaña.

Zaira Nara

De todas formas, indicó que no le disgusta su cabellera rubia, pero aclaró que por ahora no está en sus planes cambiar su look. La conductora y empresaria que también tiene una marca de cosméticos lo hizo a través de la aplicación de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram. “¿Te pasarías a rubia?”, quiso saber un usuario. “O sea, no, pero… un poco me gustó”, respondió de manera categórica. “Me encanta tu pelo oscuro”, se leyó en otro mensaje. Y la modelo contestó: “A mí también, pero bueno”. En tanto, adelantó a sus seguidores que “ya verán” sobre por qué había cambiado su look.

Por su parte, respondió otra serie de preguntas sobre su vida privada, sus próximos viajes, la intimidad con sus hijos Malaika y Viggo -frutos de su relación anterior con Jakob von Plessen- y su futuro laboral. “¿Qué hacen luego de que se duermen?”, se leyó en otra de las preguntas que le hicieron sobre los niños de siete y cuatro años respectivamente. “Patean, se pelean dormidos, se abrazan, tienen pesadillas, se quejan de algún dolor, me piden agua, me piden ir al baño, pero más allá de eso, duermen como angelitos”.

“¿Te gustaría volver a conducir un programa?”, preguntaron del otro lado. “Amo conducir, nada me da tanta adrenalina como cuando estoy al mando de un programa en vivo. En el futuro inmediato no, pero...”, dejó abierta la posibilidad la exconductora de Morfi, La Cocina del Show, entre otros programas.

También se refirió a su actividad laboral adaptada al horario escolar de sus hijos. “Aprovecho al máximo las horas que están en el colegio. Mi equipo me banca y sabe que todo es hasta ese horario. Y obvio mamá + trabajo. Por ahora no hay tiempo para nada más”, sostuvo.

La modelo también respondió sobre una consulta que le hizo una seguidora que espera un bebé: “¿Cuánto peso aumentaste en tus embarazos? Me preocupa no volver a mi peso inicial después del parto”. “Disfrutá sin pensar en el peso. Guiate por lo que te diga tu equipo médico y por lo estético no te preocupes. Porque cuando veas a tu bebé nada te va a importar más que mirarlo. La naturaleza es sabia”, respondió Zaira y agregó que con su hija aumentó 15 kg y con su hijo, 16.