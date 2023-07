Juana Repetto contó qué le dice a su hijo Toribio cuando le pregunta quién es su papá

Juana Repetto y su hijo Toribio (Instagram)

En 2016, Juana Repetto se convirtió en madre por primera vez con la llegada de Toribio, quien hoy tiene seis años. Tras esto, formó pareja con Sebastián Graviotto y juntos tuvieron a Belisario, quien celebró recientemente su segundo cumpleaños. Su experiencia en la maternidad, la llevaron a convertirse en algo así como una influencer sobre la temática y a diario recibe consultas de seguidoras que están en la misma que ella, a modo de compartir momentos cotidianos.

En uno de sus habituales ida y vuelta con quienes la siguen, Juana abrió una caja de preguntas y, entre varias, recibió la siguiente pregunta: “¿Toro te pregunta por el papá?”. En 2016, la hija de Reina Reech se sometió a un tratamiento de inseminación artificial, a través del cual nació su primer hijo a partir de la donación de un anónimo.

La respuesta de Juana no se hizo esperar. “Siempre supo que no tiene y ya hace muchos años, desde que me empezó a hacer preguntas, sabe cuál es su hermosa historia y cómo fue su llegada TAN esperada a este plano”, contestó Repetto.

“Brasil, allá vamos para gozarte todo”, escribió Juana en su cuenta de Instagram a principios de junio para anunciar el viaje familiar que organizó junto a su marido Graviotto y sus hijos, pero también con Lupe, la hija que él tuvo en una relación anterior. Además, compartió una foto de ella sentada al lado de sus niños en el aeropuerto, con el avión de fondo, en la sala de embarque y esperando para despegar.

De inmediato, la publicación que la actriz hizo en la red social en la que tiene más de un millón y medio de seguidores, se llenó de comentarios. En tanto, ella misma bloqueó la opción que permite ver tanto la cantidad de mensajes como la de los me gusta. Por su parte, una vez que llegó a Brasil, se acomodó y comenzó a disfrutar de sus vacaciones familiares, aunque no pudo evitar leer algunas de las consideraciones que dejaron escritas en aquel posteo.

Si bien la gran mayoría le deseó suerte y celebraron que pudiera viajar, hubo quienes la cuestionaron porque no lo organizó el período de vacaciones del colegio, ya que su hijo Toribio faltaría a clases durante estos días. “¿La mami que se quejaba de que sus niños no tenían clases presenciales por culpa del covid-19 y ahora en pleno ciclo se toma el palo?; “¿Cómo hacen con el colegio?”; “¿Vos no eras de las mamis infumables en pandemia?”; “¿Y con la escuela cómo hacen?”; “¿Y el colegio?”; “¿Y la escuela?”; “Pero Juani, con lo importante que te parecía no perder días de clases en pandemia”; “Lo bueno es que los dela farándula se la pasan viajando en cualquier época del año. Y el laburante no lo puede hacer”, fueron algunos de los mensajes en los que Juana se detuvo.

Y en medio de las publicaciones sobre sus primeras horas en el exclusivo complejo hotelero en el que se encuentra, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto se tomó un momento para expresar su furia ante aquellas críticas desde los denominados haters. “¡La gente tiene caca en la cabeza!”, fue lo primero que escribió la actriz sobre los comentarios que recibió en la publicación en la que anunció las vacaciones familiares.

“Cómo van a comparar un año de pibes encerrados, ‘aprendiendo’ a través de una pantalla y sin sociabilizar, sin educación, sin contacto físico, sin juego, sin compartir, con faltar cinco días al colegio?”, reflexionó haciendo hincapié a que ella en su monumento planteó cuestionamientos sobre el sistema de escolarización en plena pandemia. “¿No piensan antes de escribir? ¿Qué les pasa?”, agregó.

