El sentido recuerdo de Marixa Balli a Rodrigo Bueno a 23 años de su muerte

Después de 23 años, la muerte de Rodrigo Bueno, El Potro, sigue tan vigente como aquella madrugada fría en la autopista Buenos Aires-La Plata. El músico volvía de un show en City Bell junto su exmujer Patricia Pacheco y el hijo de de ambos, Ramiro, que en ese entonces tenía 3 años. Junto a varias personas más adentro del vehículo, conducía él mismo su camioneta cuando tuvo un accidente que le costó la vida a él y a Fernando Olmedo. Su expareja y su nene salieron increíblemente ilesos.

En ese momento, fue tal la conmoción que se produjo entre sus fans y el público en general que el sepelio y el trágico momento en el que se mató fueron pasados durante días por los canales de televisión. Es que El Potro había tenido récords de venta de entradas en el Estadio Luna Park con sus 13 shows continuados y desde hacía casi un año era un líder indiscutido de la música tropical.

Así las cosas, por ese entonces estaba en pareja con Alejandra Romero, con quien vivía en una casa en un country en la localidad de Benavidez. Sin embargo, su gran amor - según dicen sus allegados - fue Marixa Balli. Rodrigo se enamoró de ella cuando la vio en la tele y le pidió a su manager Pepe Gozalo que la contrate para el videoclip de su tema La chica del ascensor. En ese momento, cuando le llegó la propuesta, Marixa no quería saber nada de participar y decidió pedirle un precio altísimo como su cachet para que no la contrataran.

Pero como el artista se había encaprichado con conocerla, consiguió la suma de dinero. “Una parte la pagó la discográfica y otra parte la puso él. Su mamá Beatriz fue a vender unas joyas y consigue el dinero. Yo me enteré después cuando me puse de novia. En una comida, estaba nerviosa y Beatriz me dice que había empeñado unas joyas para mi video”, recordó la cantante entre risas cuando fue invitada al ciclo Mandale fruta, que se emite por Republica Z . Y señaló que cuando conoció a Rodrigo en la grabación se enamoró apenas lo vio.

Marixa Balli fue el gran amor de Rodrigo Bueno (Archivo)

Hace un mes, con motivo de la fecha de cumpleaños de Rodrigo - que este año hubiera cumplido 50 - Marixa a través de sus redes sociales publicó dos imágenes de recuerdos que conserva del cantante, con un par de guantes de box y una carta. “Lo vivido no tiene archivo, esos lindos momentos”, detalló la morocha al presentar el escrito en lapicera que reza: “Por todo lo que te quiero, porque el sol no tiene amigos. Porque con la luz de la vida un día nos conocimos. Porque fuimos tan solos por Avenida del Libertador, creíamos ser dos personajes: Fue lo mejor del amor”, y la firma de Rodrigo.

Además, a eso le sumó la fotografía de los guantes, de los que aclaró: “Me voy a dormir con este hermoso recuerdo, siempre en mi corazón. Regalo de los shows en el Luna Park”, al adjuntar la fotografía, donde se lo puede ver dedicado” con todo el amo.

El emotivo mensaje de Marixa Balli para Rodrigo Bueno a 23 años de su muerte (Instagram)

En esta oportunidad, cuando este sábado se cumplieron más de dos décadas del fatal accidente de El Potro, la ahora angelita de LAM y posible candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el partido Aptitud Renovadora, decidió homenajear a quien también fue su gran amor. Con un emotivo mensaje en sus historias de Instagram, Balli compartió una foto de Rodrigo con sus clásicos rulos y su cabello largo, y agregó este texto: “Quiero recordarte así”. Contundente, junto a un emoji de un corazón rojo, la artista no necesitó más palabras para demostrar el afecto que todavía siente por el cantante.

