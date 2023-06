Benjamín Vicuña confesó si considera “un acierto o un fracaso” sus relaciones con Pampita y La China Suárez

En paralelo a su carrera actoral, el chileno Benjamín Vicuña supo forjar lazos filiales con dos mujeres argentinas. Primero con Carolina Pampita Ardohain, con quien mantuvo una relación de diez años, tuvieron cuatro hijos, Beltrán, Benicio, Bautista y Blanca, fallecida en 2012, y rompieron en 2015, en medio de rumores de infidelidad que él habría cometido con Eugenia La China Suárez, a quien conoció en el rodaje del film El hilo rojo.

Poco tiempo después blanquearon y comenzaron un vínculo que duró hasta agosto de 2021 pero que dejó como frutos a Amancio y Magnolia, los hijos más chicos del chileno. Así las cosas, y en una entrevista en su país natal, Vicuña reveló si la relación con las madres de sus hijos resultaron “un acierto o un fracaso” en su vida.

“Es imposible hablar de fracasos cuando veo a mis hijos. Son el rostro del amor, de la pasión, del esfuerzo, de esas ganas de construir, de aferrarse a la vida, de seguir adelante, del amor... Luego, sí, te atraviesas, dudas, sensaciones de arrepentimiento, de que las cosas pudieron haber sido de otra manera”, comenzó diciendo Vicuña en diálogo con Martín Cárcamo para el programa De tú a tú, el cual se emite todos los domingos por el Canal 13 de Chile. “Pero es un ejercicio melancólico que no sé si suma mucho más que para un ejercicio de madurez, de saber que las cosas se pueden mejorar. No creo que sea bueno quedarse con la sensación de fracaso o lo que no pudo ser, o lo que fue...”, agregó.

Benjamín Vicuña

“Yo siento que luché por las dos relaciones, aposté, me la jugué, todo. Sí tengo otras deudas, que tienen que ver con cosas de madurez, de momentos, de actitudes, de errores, muchos errores. Sabemos que son parte de nuestras contradicciones, de nuestra naturaleza, cagarla, equivocarse”, confesó por otra parte el chileno, haciéndose cargo de algunos errores que pudo haber cometido en sus relaciones pasadas. “Por ahí a veces se aprende y otras, no. Pero en mi caso, soy bastante humilde y soy ordenadito para eso y aprendo, y con lo que duele y quema, aprendo y no vuelvo a quemarme”, consideró al respecto.

“Por supuesto que es un aprendizaje, pero tampoco me doy con un látigo. Soy una persona infinitamente agradecida de esta vida”, dijo con piedad sobre sí mismo. Por otra parte, Vicuña caracterizó que en su recorrido “conocí, el amor, vi nacer a seis hijos, vi partir a mi hija”. Y señaló: “Creo que viví una vida con mucha intensidad. En lo laboral, en el amor, en la posibilidad que me dio mi trabajo de conocer el mundo. En ser consciente del presente, del aquí y ahora. Estoy súper consciente de que he tenido muchas posibilidades y las he aprovechado”.

"Siento que luché por las dos relaciones, aposté, dejé todo", dijo Benjamín Vicuña sobre su vínculo con Pampita y La China Suárez

Luego, el presentador le preguntó al actor si hay algo que no volvería a hacer. La respuesta de Vicuña, sin puntualizar si se refería a su vínculo con Pampita o con La China, fue más bien general: “No volvería a lastimar con alguna decisión o con alguna acción. Los años te van dando cada vez más empatía por el otro, a la hora de todo, de mirarse y de reconocerse”.

