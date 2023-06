Las imágenes del cumpleaños de Nico Vázquez: Gime Accardi, Lali Espósito, Adrián Suar y Pedro Alfonso participaron del festejo

El cumple de Nico Vázquez

Nico Vázquez cumple 46 años este lunes 12 de junio y realizó un festejo con sus amigos íntimos, colegas y seres queridos el domingo por la madrugada, luego de finalizar la función de Tootsie, el espectáculo que protagoniza y produce en el teatro Lola Membrives de la avenida Corrientes.

El popular actor hizo una gran fiesta en el Trade Sky Bar acompañado por su esposa, Gimena Accardi. Hubo comida, baile, tragos y mucha diversión en esta celebración en la que participaron muchas figuras del espectáculo, como Julieta Nair Calvo, Lali Espósito, Adrián Suar, Benjamín Amadeo, Pedro Alfonso, Paula Chaves y Benjamín Rojas, entre otros.

Nico compartió videos de su cumpleaños y escribió un mensaje muy emotivo en su cuenta de Instagram: “Hoy es mi cumple y estoy muy feliz. Quiero decir que me siento muy querido, por la familia que me tocó y la que elijo, ese es mi mayor éxito. Agradezco y disfruto de cada momento y deseo lo mejor para el otro”.

Además, el artista agregó: “Anoche arrancamos fuerte mi nuevo año. Se podría decir que nunca se vio tanto pogo en una fiesta. ¡Jaja! Gracias a cada uno por el amor y los buenos deseos. ¡Les deseo lo mismo para ustedes!”. El posteo se llenó de comentarios cariñosos de sus amigos, como Joaquín Furriel, Celeste Cid, Flor Vigna, el Pollo Álvarez y Connie Ansaldi, entre otros.

El cumple de Nico Vázquez

Gime también le dedicó a su marido unas tiernas palabras en su cuenta oficial de Instagram: “Feliz cumpleaños amor de todas mis vidas, mi humano favorito y la mejor persona que conozco, mi rey sin corona… qué lindo tenerte cerca, sos taaan espectacular, te elijo todos los días de mi vida. Te amo con el alma, gracias por cruzarte en mi camino @nicovazquezok”.

Recientemente, Vázquez visitó a Fer Dente en su programa Noche al Dente el cuál conduce por América. En un momento dio detalles de su intimidad con su esposa. “Son muy fogosos como pareja”, afirmó el conductor dando pie al tema. El artista confesó: “Ahora estoy más apagado porque con ocho funciones la libido se baja un poquito”, señaló en referencia al tiempo que le demanda la actuación con Tootsie. Lejos de arrepentirse de sus declaraciones pero sí sumando más información, el actor afirmó: “Pero sí, soy muy sexual, lo reconozco. Y ella también, va para adelante”.

Gime Accardi y Nico Vázquez en San Martín de los Andes

Luego, Nico se puso más sentimental y expresó lo importante que es su mujer y compañera desde hace más de una década. “Es mi equilibrio, es el amor. Nos complementamos. Siento que cuando estamos juntos... cuando la tengo cerca, soy mejor. Me siento completo, me siento bien. Nos elegimos”, enfatizó el artista.

“Dentro de poco vamos a cumplir 16 años juntos, que es un montón. Nos han pasado cosas muy fuertes y muy hermosas, otras no tan hermosas. Eso siempre nos unió y no es poca cosa. Todos los días le encuentro algo nuevo a la relación, al amor. Es difícil que yo pueda identificarla de una sola forma”, sostuvo emocionado y concluyó: “Vos me preguntas qué es el amor, y es Gime”.

Por otra parte, el protagonista de Tootsie había saludado a su pareja por su cumpleaños número 38. En un marco de palabras muy románticas, subió un video que muestra diferentes momentos de la relación, con la atinada elección de “Unchained melody” como música de fondo.

“Agradezco que me elijas para compartir esta vida. Sos tan especial. Siempre te digo que sos como un hada, así que el otro día me puse a investigar y lo confirmé”, escribió Vázquez, y compartió la conclusión a la que había llegado. “La variedad de labores que llevan a cabo las hadas es casi infinita además de cantar y bailar, ayudan a los seres humanos y protegen a los que aman”.

Seguir leyendo: