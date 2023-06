El insólito accidente de la hermana de Thiago, de Gran Hermano: su cabeza quedó atrapada entre los barrotes de una reja

Thiago Medina, ex Gran Hermano, en su verdulería

La parábola de Gran Hermano suele repetirse. Salvo honrosas excepciones -como Silvina Luna, Daniela Ballester, Ximena Capristo y algunos casos más-, vislumbra una pendiente tan pronunciada como suele resultar su posterior descenso. Así, a la fama cosechada de manera casi espontánea, por el solo hecho de ingresar al reality, le corresponde un ostracismo que comienza a producirse una vez que la vida deja de estar registrada por una cámara las 24 horas del día.

En la última edición del programa de Telefe, la casa más famosa del país le abrió sus puertas a Thiago Almada. El joven -quien por entonces trabajaba como repositor en el Mercado Central- se ganó de inmediato el cariño del público, alzándose como el gran candidato a ganar el certamen. Por entonces, sus familiares -oriundos de González Catán- también ganaron cierta consideración gracias a una serie de notas que les hacían en distintos programas y a la posterior visita en los estudios del canal.

Fue Camila Ayelén Deniz, una de sus hermanas, quien por esos días terminaría levantando el perfil, brindando diferentes notas en las cuales contaba su dura experiencia de vida. Poco después, su romance con el actor Brian Buley, ex El Marginal, acapararía la atención de los medios. Y además se probaría como modelo de la marca de ropa de Mar Tarres.

Por estas horas Camila despertó nuevamente el interés pero por un hecho por demás insólito, más propio de uno de esos videos caseros que alcanzan a viralizarle en las redes. Sucedió cuando quedó atrapada en una de la reja que resguarda una de las ventanas de su casa. Al parecer, la joven se asomó al interior de la vivienda con tanto ahínco que su cabeza quedó encajada entre los barrotes, impidiéndole cualquier movimiento.

El Percance De Camila Medina, La Hermana De Thiago De Gran Hermano

Mientras un familiar le daba indicaciones sobre cómo hacer para liberarse -ante sus evidentes muecas de dolor e incomodidad, aunque también sacando la lengua para bromear por la situación y quitarle dramastismo-, otro capturaba la escena, casi tragicómica, con su celular. “Tirá el cuello para atrás, ¡para atrás!”, “¡Se va a descogotar”, se escucha en la filmación.

Una vez que consiguió librarse del apremio, la propia Camila posteó el video en sus redes (solo en Instagram cuenta con nada despreciables 363 mil seguidores), aunque sin explicar de qué manera logró el objetivo.

Por su parte, y aún sin la trascendencia mediática de otros tiempos, aquel subibaja de la popularidad del cual hablábamos, Thiago disfruta de un buen presente. Aquel noviazgo con Daniela Celis que nació en Gran Hermano y supo de varias idas y vueltas goza de buena salud, con viaje a Brasil incluido para celebrar el amor. Y además de remodelar su casa, una de sus metas al ingresar al programa, cumplió su gran anhelo: ya es dueño de su propia verdulería, ubicada en Laferrere, La Matanza.

Camila, la hermana de Thiago Medina

Porque al fin de cuentas, se trata de cumplir sueños. Y así como lo hizo su hermano, Camila persigue el suyo: ingresar a la nueva edición de Gran Hermano, que vería la luz a finales de este año. “Me llamo Camila, tengo 28 años y soy de Virrey del Pino. Soy divertida, auténtica, jodona, no me gusta la mala vibra. Quiero mostrarme tal cual soy. No me importa lo que la gente opine de mí. Si soy gorda o flaca, me amo y muestro como soy. Soy una carita bonita. Me gusta bailar, joder, estar en familia y me encantaría vivir esta experiencia”, dice en el video que envió a la producción del reality.

