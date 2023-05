Daniela y Thiago de Gran Hermano celebran en Brasil tres meses de relación: “Prometo cuidarte todos los días de mi vida”

Las vacaciones de Daniela Celis y Thiago Medina de Gran Hermano

“Nos vamos de vacaciones a Brasil porque cumplimos tres meses de novios”, anunció Daniela Celis sobre el viaje que planeaba con Thiago Medina, a quien conoció dentro de la casa de Gran Hermano y con quien mantiene una relación que prosperó fuera del reality. Según sus propias palabras, ella misma se sorprendió cuando conoció al joven sin las cámaras ni los micrófonos las 24 horas del día. “Es un dulce de leche, super amoroso, atento, caballero”, describió a su pareja.

Por su parte, contó que le dijo si se dentro de la casa más famosa del país se hubiera mostrado tal cual lo vio ella luego “se hubiera ganado el corazón de la toda la Argentina”. “Porque sos un osito panda”, replicó. En tanto, él se excusó con que no quería que sus amigos o sus hermanas vieran dicha faceta que tiene en su intimidad. “Me da vergüenza”, le dijo a su novia.

Además, remarcó que cuando Thiago se va a trabajar a la verdulería que abrió cuando salió del programa de Telefe, regresa con un ramo de flores, un peluche o un chocolate: “Nunca vuelve con las manos vacías”.

(@thi4go_km)

Con motivo de los tres meses que cumplieron de novios, Thiago y Daniela emprendieron un viaje que los tenía por demás entusiasmados antes de realizarlo. “Estamos re emocionados porque estamos viviendo cosas que nunca pensamos: viajar en avión, en barco. Nunca lo viví yo, y Thiago tampoco. Estamos viviendo la experiencia los dos juntos y nunca se termina. Es increíble lo que está sucediendo”, se mostró feliz Daniela antes de partir con destino a Buzios, en la costa este de Río de Janeiro.

Ya desde las playas de Brasil, la pareja compartió fotos y videos de las distintas aventuras que vivieron y de todos los lugares que conocieron. Recorrieron la ciudad en un vehículo descapotado, pasearon y caminaron sobre la arena, en donde quisieron retratarse y tener fotos de recuerdo. “Te encontré sin buscarte y ahora que estamos juntos prometo cuidarte todos los días de mi vida. Agradezco a Dios por ponerte en mi camino, mi amor”, escribió Thiago en su cuenta oficial de Instagram junto a dos divertidas fotos de la pareja posando a la orilla del mar.

“Nos amamos”, había aclarado Daniela haciendo referencia a que tiempo atrás la pareja no había querido rotular la relación que hoy sí la califican como un noviazgo. También admitió que pensó que cuando saliera de la casa de Gran Hermano se encontraría con “otras propuestas”. “Pero me di cuenta que me enamoro del corazón. Cuando me enamoro del corazón de alguien no importa el frasco. Es como que me enamoré, ya está”, se sinceró Celis en una entrevista con Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri.

En esa misma nota, Daniela contó que recibe mensajes privados por Instagram de futbolistas y también cantantes. “No contesto”, aseguró y dijo que Thiago está al tanto porque ve las notificaciones que le llegan a su teléfono así como también las distintas reacciones.

En el plano laboral, cuando la pareja regrese de sus vacaciones en Brasil, Thiago retomará su actividad en la verdulería que abrió, mientras que ella seguirá con los trámites que está haciendo para tener su propio local destinado al cuidado estético. “Vamos a hacer cejas, pestañas, uñas. Vamos a hacer un kit de emergencias para cuando se vayan de viaje”, dijo sobre el negocio que patentó como Pestañela, el apodo con el que se la conoció durante el reality. Además, lanzará una línea de indumentaria deportiva junto con Julieta Poggio y Romina Uhrig, sus dos grandes amigas fuera del programa.

