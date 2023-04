Thiago de Gran Hermano abrió su verdulería y ya es un éxito: las ofertas que son furor entre los vecinos

La verdulería de Thiago ya convocó a cientos de clientes en cada uno de sus días desde la apertura

Al momento de ingresar a la casa de Gran Hermano, Thiago Medina se desempeñaba como repositor en el Mercado Central, además de realizar cualquier changa que pudiera surgir en ese lugar. Así se presentó al empezar el reality, donde agregó: “Mi mamá antes de morir me dijo: ‘vergüenza es salir a robar’. Le hice caso y nunca salí a robar”, una historia que inmediatamente lo convirtió en uno de los participantes favoritos.

Tras su salida del ciclo y gracias al esfuerzo, además de lo ahorrado tras participar en diferentes eventos, llegó al sueño de poner su propia verdulería. El hecho lo colmó de emoción y captó la atención de los vecinos de Laferrere que se acercaron a saludarlo el día de la inauguración, el pasado lunes. Además de la gente del barrio, lo acompañaron y felicitaron dos de sus excompañeros del reality, Romina Uhrig y Alexis Quiroga, el Conejo.

“Me lo propuse y lo pude cumplir”, afirmó el exparticipante en declaraciones al programa A la Barbarossa (Telefe), mientras compartía con quienes allí se encontraban distintas frutas de cortesía. Allí también aclaró que, además de este emprendimiento, también retomó sus estudios secundarios.

La felicidad de Thiago el día de la apertura del emprendimiento

En la entrevista, Thiago reveló que Alexis se había ofrecido para ayudarlo económicamente en su emprendimiento, pero Thiago optó por hacerlo junto a sus familiares. “El Cone me quiso ayudar, yo lo re tomé, pero prefería hacerlo solo por mi lado”, aclaró el propietario del local.

Desde su apertura todas fueron buenas noticias para el expartcipante, que no para de recibir clientes a quienes él mismo atiende en el horario de las 8 hasta las 20. Sin embargo, dejó en claro que su presencia está atada al calendario de eventos y encuentros a los que sea llamado, para evitar un sinsabor a quien se acerque hasta allí aunque más no sea para verlo y que no se encuentre.

Cientos de personas por día pasaron ya por el local, destacando no sólo la humildad y el don de gente de quien llevó a cabo el emprendimiento, sino también por las ofertas que se pudieron aprovechar. “Gracias por cumplir mis sueños, fue más de lo que pensaba, gracias por venir hoy y sigan viniendo todos los días”, explicó el propio Thiago tras la apertura en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Al cierre de la segunda jornada, la verdulería de Thiago ya muestra a las claras el movimiento de clientes que hubo

“El único que no busca vivir de canje ni fama ni nada. Genio, tu humildad brilla ante todo y todos, seguí así que vas a lograr grandes cosas... sé que lo hacés por tus hermanitos”, comentó una de las seguidoras del joven. “Te merecés todo y más. Siempre humilde, honesto, buena persona. Por eso te está pasando todo esto. Disfrútalo porque lo mereces. Felicitaciones y lo mejor para todo lo que vendrá”, apuntó otra.

2 kg de berenjenas por $300, 2 kg de bananas por $600, uvas por kilo a $499 y manzanas rojas por $399 son algunas de las ofertas que pudieron verse en estos primeros días. Los vecinos, a esta altura nuevos clientes, festejaron y otros seguidores le pidieron que abra sucursales en diferentes localicades.

“Pone una sucursal en San Miguel. Acá el kilo de bananas cuesta $490″, comentó una seguidora, en tanto que otra ya solicitó delivery: “Mandame 2 ofertas de banana para Corrientes Capital. Felicidades, que sigan los éxitos por muchas sucursales para que puedas dar trabajo a tu gente. Dios te bendiga, Thiaguito, seguí así siempre que vas a llegar lejos”, en tanto que otro también destacó las ofertas: “Re baratos los precios. Acá en Salta está más caro”.

Pero sin dudas uno de los saludos que más llamó la atención fue el de otro ex participante de Gran Hermano, Martín Pepa, quien recordando uno de los momentos más comentados de la historia del reality en el país comentó: “¡Éxitos! Te felicito, Thiago! Espero que vendan lechuga, eh. Mirá que soy de comprar bastante”, expresó quien en una compra semanal pidió para la casa 15 kilos de dicha verdura.

