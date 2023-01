Quién es Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano que juega afuera de la casa: peleas mediáticas, casos policiales y enfrentamiento con una famosa actriz

El testimonio y las imágenes de Camila tras ser apuñalada (LAM)

Desde que el 17 de octubre pusieron un pie en la casa de Gran Hermano, la vida de los participantes ya no fue la misma. Hasta entonces anónimos, con mayor o menor reconocimiento virtual en tiempos de redes sociales, la repercusión del reality conducido por Santiago del Moro cambió sus realidades. Y no solo por su juego en el adentro, ante las cámaras del Big que todo lo ve, sino también en el afuera, con su participación en los debates y demás programas de televisión una vez que el público decide su eliminación.

Lo mismo ocurre para los familiares y amigos de cada uno de los hermanitos. Desde móviles en sus lugares de residencia o en la tribuna en cada gala, alientan a los suyos y algunos se hacen notar por encima de otros. Tal fue el caso de Camila Deniz, una de las hermanas de Thiago Medina. El joven de 19 años, último en abandonar la casa, conmovió a todos desde su ingreso con su dura historia de vida. “Antes de morir, mi vieja me dijo ‘vergüenza tenés que tener cuando salís a robar’ y le hice caso”, dijo en su presentación, donde contó que trabaja como repositor en el Mercado Central y hace changas como cartonero.

Camila asumió su defensa en el afuera, convirtiéndose en su fan número uno. Defendiéndolo ante cada ataque como el portavoz de una familia humilde y luchadora. Y si bien no era una novata en cuanto a la exposición, con un importante caudal de seguidores en sus redes, en estos tres meses de competencia su vida también dio un cambio radical, en los que se vio envuelta en peleas vecinales, disputas mediáticas y un lamentable hecho de violencia intrafamiliar.

Camila tuvo su primera aparición mediática en un cruce con Estefi Berardi. Todo ocurrió cuando la panelista de LAM se conmovió por la historia de la familia del joven, sobre todo con la de Lucas, su hermano menor, que hace dos años no asiste al colegio. Se comunicó con funcionarios de la municipalidad de La Matanza para corroborar la información, y allí le desmintieron que hubiera lista de espera para escolarizarlo; que un asistente social había visitado la casa de González Catán donde viven; que les facilitarían materiales para mejorar la vivienda.

Esto provocó la indignación de Camila, que le contestó a la panelista en un tenso móvil con LAM. “Si no conocés mi vida, vení y fijate. No mandamos a cartonear a mi hermano y no va al colegio porque hace dos años vengo luchando para que me den la vacante. Están ensuciando mi nombre hay otra manera de ayudar, Estefi”, enfatizó Camila, quien manifestó que la vacante para su hermano había llegado. “Lo que me dolió es que saliste a mentir, primero informate”, concluyó ante la mirada de la panelista que no tuvo palabras para responderle, aunque luego publicó un tuit al respecto. “Me pone contenta que moverme haya logrado que el niño esté escolarizado”.

El problema con LAM sumó un nuevo capítulo poco después, cuando Camila denunció que le habían prometido unas entradas para ver a Lali Espósito y no habían cumplido. En esa oportunidad, el que respondió fue el conductor Ángel de Brito, quien aclaró que los tickets correspondían para el show que la cantante dará en marzo en Vélez y no los de diciembre pasado en el Movistar Arena.

Días después, sucedió otro caso de teléfono descompuesto, cuando Camila publicó en su Instagram una story en la que promocionaba un curso para convertirse en experta en OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos. Aquí, la joven creyó que desde LAM habían malinterpretado su mensaje informando que se había creado una cuenta en dicha aplicación. Desde el piso, el panelista Pepe Ochoa le explicó que esas publicaciones no eran de las redes del ciclo sino de una cuenta de Twitter falsa.

En medio de estas discusiones que no hicieron más que alimentar el juego televisivo, ocurrió un hecho de suma gravedad. Fue a finales de octubre, cuando denunció a su padrastro Julio Ricardo Medina por lesiones y amenazas. La que intervino fue la fiscal Silvana Bregia a cargo de la Fiscalía N°1 Especializada en delitos derivados de violencia familiar, de género y delitos contra la integridad sexual de La Matanza, que dispuso la aprehensión del padre de Thiago.

Según informó Crónica, en el acta policial indican que Julio llegó a su casa “en estado de ebriedad y comenzó a mantener una discusión” con la hermana de Camila y melliza de Thiago, Brisa. Camila declaró que tras escuchar “varios gritos” fue a socorrer a sus hermanos y fue ahí cuando Julio la agredió físicamente. Por último, desde el mismo medio informaron que “se dispuso el traslado de Medina a una comisaria Jurisdiccional, imputándolo en articulación con la intervención de la Secretaria de Género Municipal”.

Días más tarde, Camila usó su cuenta de Instagram para dejar un sugestivo mensaje que parecía hablar de la situación. “Quiero que se pase esta tormenta que estoy viviendo. Quiero volver a ser yo y sonreír como antes”, escribió. Dos semanas después, el hombre fue liberado y realizó un video en el que aseguró no ser violento y manifestó sus deseos de estar bien con su familia.

El año nuevo trajo nuevos problemas para Camila, y otra vez de gravedad. En medio de una pelea vecinal, en la que atacaron su casa con piedras y palos, la joven fue apuñalada por la espalda y debió ser hospitalizada. “Gracias a Dios me encuentro bien y fuera de peligro”, escribió la influencer en sus redes, mostrando imágenes de las cicatrices en su cuerpo que daban cuenta del brutal ataque.

Lejos de las páginas policiales, donde también jugó fuerte Camila fue en la relación de su hermano con Daniela Celis. Entre las idas y vueltas de los dos participantes, ella tomó claramente partido por Thiago y cuestionó las actitudes de su cuñada. Incluso, en una de las galas lanzó un exabrupto llamando “gato con botas” a la joven conocida como Pestañela. Al poco tiempo, se arrepintió de su repudiable frase, y pidió disculpas, pero su hermano no pareció importarle demasiado. Cuando del Moro le señaló que sus hermanas no avalaban la relación, no se hizo muchos problemas. “Me importa un c... Ellas se comieron cada bicho”, sentenció.

Siguiendo con las cuestiones del corazón, el hasta ahora último escándalo involucraría a la exvedette Noemí Alan y su novio, Martín Lema. Según informó Juan Etchegoyen en Mitre Live, el hecho habría ocurrido en los últimos días y el agravante para la popular actriz fue haberlos encontrado infraganti en la habitación de un hotel ubicado en el microcentro porteño. “Lema y Camila estaban disfrutando de una velada cuando Noemí los agarró desnudos, teniendo intimidad”, contó el periodista quien se enteró a través del personal del hotel, el cual pertenece a una renombrada cadena internacional.

Siempre activa en redes, Camila solo atinó a replicar la información e ironizar al respecto. “Me da risa todo, es mentira”, escribió la joven, mientras Lema ratificó la información con el mismo periodista. “Estoy mal porque no puedo creer todo lo que pasó, me mandé la mayor cagada de mi vida con esto que hice por una simple calentura”, admitió el uruguayo, dejando en suspenso la cuestión hasta el nuevo capítulo.

“A todas las personas que me estén mirando: yo tengo una vida, laburé desde los 12 años rompiéndome el lomo, ahora tengo 28 años, y no hablen de mí si saber”, había sentenciado Camila en una de sus primeras apariciones mediáticas. “Estoy así porque no me gusta que hablen de mí porque no soy la famosa, acá el famoso es mi hermano”, continuó, cuando todavía no imaginaba hasta donde podían alcanzar las repercusiones del programa y las sorpresas que le tenía deparada la vida.

