El reencuentro emotivo entre Wanda Nara y sus hijas y el frío saludo con Mauro Icardi

El emotivo reencuentro de Wanda Nara con sus hijas, que llegaron al país con Mauro Icardi

Este martes por la mañana, Wanda Nara se reencontró en Buenos Aires con su marido, Mauro Icardi, y sus hijas menores Francesca e Isabella. La mediática fue a buscar a sus familiares al aeropuerto, luego de que desembarcaron en la Argentina en un vuelo privado desde Turquía.

La conductora de Masterchef (Telefe) compartió en sus redes sociales un emotivo video del momento en el que las pequeñas la ven y corren a abrazarla. Durante varios minutos, Wanda y las niñas se dan besos y abrazos, mientras el delantero se encarga de subir el equipaje a la camioneta.

Cabe recordar que Nara y sus hijas se habían visto por última vez el pasado 1 de mayo cuando la conductora aprovechó el feriado y una pausa en las grabaciones de Masterchef para realizar una escapada relámpago a Estambul. Desde que comenzó a estar al frente del reality, ella se instaló en Buenos Aires con sus hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, de su relación con Maxi López, y las niñas quedaron a cargo de Mauro en Turquía.

Lo llamativo es que la hermana de Zaira Nara no tuvo la misma actitud amorosa al reencontrarse este martes con el deportista. Como se puede ver en las imágenes, la pareja solo se da un beso en la mejilla y rápidamente se subieron al vehículo rumbo a su hogar familiar. Quizás, la actual conductora fue distante por el escándalo de una supuesta nueva infidelidad de Icardi con Candela Lecce, una joven argentina.

A poco de la llegada de Mauro a la Argentina, la periodista Mercedes Ninci publicó videos e imágenes del viaje del deportista al país en sus redes sociales.”En este avión llegó a las 8.35 de la mañana Mauro a la Argentina con sus dos hijas. Venían de Turquía. Como de casualidad estoy en Aeroparque haciendo el tema de los problemas de Fly Bondi aproveché para averiguar”, explicó la comunicadora en Instagram.

Mauro Icardi y sus hijas llegaron desde Turquía a Bueno Aires en un avión privado: cuánto salió el vuelo

“¿Sabés cuánto le salió el vuelo privado? Agarrate...... ¡¡110 mil u$s!! Me dicen que la mitad la pagó cash y la otra en canje con la empresa Bayres Fly. El que puede, puede y el que no, ¡le da like! Así es la vida....”, explicó Mercedes respecto al costo del vuelo privado.

Mauro arribó a Buenos Aires luego de haberse consagrado campeón de la Superliga en Turquía con el Galatasaray. De esta manera, el jugador rosarino cerró una temporada de ensueño en la entidad turca después de devolverlo al máximo cetro doméstico tras cuatro años sin coronas. En sus redes compartió imágenes del festejo y Wanda le escribió un mensaje de agradecimiento: “Grande campeón. Acá espero mis pequeñas, que momento inolvidable acompañarte para ellas. Te deseo siempre lo mejor y lo que prometí en el club lo superaste. Gracias”.

También la conductora reposteó una imagen del jugador y sus hijas celebrando el título en la cancha junto a Simge Sağın, una cantante de 41 años que saltó a la fama hace más de una década y cuyo hit se puede escuchar en el estadio cada vez que él convierte un gol. Así las cosas, no tardaron en aparecer los rumores que dan cuenta de un posible acercamiento entre ellos. Yendo más allá, para graficar el festejo, él eligió una fotografía en que se lo ve acompañado de sus hijos y de la cantante.

“Grande, campeón”, escribió la empresaria por la obtención del título por parte de su marido. También dejó una caja de preguntas para sus casi 16.5 millones de seguidores. Y una de las que eligió contestar aseguraba: “¿Sentís que muchas mujeres buscan estar con tus parejas para ser vos?”. A lo que Wanda respondió de forma negativa. “Cada persona es única y lo que provoca en el otro también. Te puede gustar mi pareja o novio, pero no significa que vayas a tener la historia que tuvo conmigo. Somos lo que en el otro generamos. Y muchas veces se enamoran más de la historia que de la persona”.

El mensaje que Wanda Nara le dedicó a Mauro Icardi

