El audio que Mauro Icardi le habría mandado a Cande Lecce en medio de su separación de Wanda Nara

Cande Lecce dio a conocer un audio que Mauro Icardi le habría mandado en medio de su separación de Wanda Nara (Video: "Desayuno Americano", América)

Cande Lecce, la joven de 24 años que asegura haber mantenido una relación con Mauro Icardi en medio de la crisis con Wanda Nara, dio a conocer un supuesto audio que el futbolista del club turco Galatasaray le habría enviado por privado a través de Instagram, red social en la que sostiene que mantuvieron distintos tipos de conversaciones que habrían derivado en una historia de amor. Al menos de su parte ya que dice que se enamoró.

“No lo quería hacer público. Yo lo estoy juntando por un tema legal”, indicó este jueves durante su visita a Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David por la pantalla de América, y dejó entrever que eligió hacer pública la conversación con el jugador rosarino que había amenazado con recurrir a la Justicia. Lo hizo cuando se difundió una supuesta foto del encuentro de ellos dos en la Argentina: ella afirma que él viajó a verla en secreto, mientras que el deportista ratifica que es mentira y que dicha imagen fue trucada.

Por su parte, Lecce dijo que Icardi le envió cinco audio a través de Instagram y reprodujo uno de ellos en vivo. Se trata de una supuesta conversación que tuvo lugar en febrero de este año, y más arriba, antes de esa nota de voz, se lee un chat que mantuvieron por escrito. “Creo que siempre fui sincero con vos. Esto es así. No hay nada más. Está roto hace tiempo. Se dilató por los viajes y por el qué dirán, pero yo no la estoy pasando bien. Yo no la conozco, no sé quién es Wanda hoy en día ”, le habría dicho Mauro, según la captura que mostró Cande, quien sostiene que el primer contacto con el rosarino fue en octubre del año pasado, cuando él le mandó un mensaje que ella recién vio en noviembre.

Luego, se visualiza uno de los cinco audios que Cande eligió para reproducir este jueves en el programa de América. “Me harté, me cansé de tantas mentiras...”, se escucha del otro lado del teléfono en una nota de voz que luego se entrecorta y no se logra entender el final. A lo que ella, responde por escrito: “Mirá, no sé qué decirte. Es muy personal”.

El supuesto chat entre Mauro Icardi y Cande Lecce (Captura Desayuno Americano)

La joven aseguró que Icardi está al tanto de que ella tiene los audios y chats guardados y, en tanto, se negó a responder cuál era el “tenor” de dicho material. Además, se defendió de aquellas personas que la cuestionan y ponen en duda la veracidad de su relación con Icardi, y afirmó: “No quiero ser famosa. Estoy sin trabajo, y si se presentan oportunidades las voy a aprovechar”. Y contó que había perdido su trabajo por este escándalo mediático. “¿Cómo nació Wanda?”, retrucó haciendo referencia a los comienzos de la empresaria y en respuesta a un cruce en vivo con Kennys Palacios, estilista y amigo de Nara y también de Icardi.

“Estoy cansada de que me digan que yo rompí una pareja. Que se sepa que yo estuve con una persona que estaba separada. Le guste a quien le guste”, dijo Cande, molesta con quienes la señalan como la tercera en discordia. Al respecto, explicó por qué había tomado la determinación de hacer mediático el tema: “Yo decido hacerlo público porque realmente la pasé mal. De hecho, arranqué terapia”. Misma respuesta que dio cuando le consultaron si seguía enamorada de Mauro Icardi: “Arranqué terapia por esto”, repitió.

Mauro Icardi (Instagram)

Por otro lado, ratificó que “en todo momento”, Icardi le dijo que estaba separado de Wanda Nara, que por ese entonces ninguno de los dos publicaba fotos juntos en sus redes sociales. “Yo siempre creí en su palabra, no tenía por qué no creerle”, continuó y contó qué la enamoró en un principio: “Fueron charlas genuinas de dos personas que se están conociendo. Por eso nunca voy a hablar mal de él. Realmente conocí a una persona linda, dulce. Fueron muchas cosas, no solamente intercambio de mensajes. Él me acompañó en momentos en donde la estaba pasando mal. Un día estaba enferma y me llamó”.

Por último, ratificó la conversación privada que mantuvo en las últimas horas con Maxi López, el primer esposo de Wanda Nara y padre de sus tres hijos. “Ayer, todo el viaje desde Olavarría hasta Capital Federal estuve hablando con él. Me cree, por supuesto”, concluyó Cande Lecce.

