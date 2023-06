Wanda Nara mostró su primera cartera Louis Vuitton, un modelo que ya no se fabrica y “su valor sube”: cuánto cuesta

Wanda Nara

Que Wanda Nara tiene una particular fascinación por las carteras, no es novedad. Así como también la demuestra por la ropa, los accesorios y los zapatos. Cuenta con vestidores en sus casas italianas de Milán, Lago de Como, y también en el departamento que dejó en París (Francia) cuando se mudó con Mauro Icardi a Estambul (Turquía). Aunque en la última ciudad no llegó a armar su espacio ya que de inmediato se mudó a la Argentina.

Allí hay incontable cantidad de carteras (de todo tipo de modelo y color), zapatos, joyas. Y muchas veces, cuando un artículo le gusta mucho lo tiene repetido en sus otros vestidores así no necesita cargarlo cada vez que viaja.

Este año, la empresaria se mudó a la Argentina para estar al frente de la conducción de MasterChef. Llegó en febrero con siete valijas en las que cargó los exclusivos looks para su estadía en el país. Claro que no podían faltar los imprescindibles para ella: sus zapatos y carteras favoritas. “Extrañando mi vestidor de Milán”, escribió Wanda días atrás en su cuenta de Instagram y mostró una grabación que hizo desde el ambiente privado de su casa al que solo puede ingresar con su huella digital o una clave que saben muy pocos. Por caso, sus hijos solo entran cuando están acompañados por ella. Ahí tiene su colección completa de zapatos y sandalias, carteras, y abrigos de todos colores y estilos.

Desde llegó al país se instaló en el lujoso departamento del exclusivo edificio Chateau Libertador -en el barrio porteño de Núñez-, el que adquirió cuando se casó con Maxi López y que desde que se divorciaron quedó a nombre de su primer hijo, Valentino. Además, tiene una casa en Nordelta que compró con Mauro Icardi, en la que solía quedarse durante sus visitas esporádicas al país.

Sin embargo, por la cercanía con el canal, y por las extensas jornadas de grabación, y considerando que sus tres hijos asisten al colegio en Buenos Aires, están instalados en el departamento de Capital Federal. Así las cosas, después de varios meses de su llegada al país, Wanda fue a la baulera a ver qué pertenencias había allí de sus viajes anteriores. Y la sorpresa fue tal ya que encontró artículos de cuando todavía estaba casada con Maxi López, según mostró en sus redes sociales.

La conductora posó frente al espejo del palier del edificio. Allí, se la ve con un conjunto negro (pantalón deportivo y polera), y carga una cartera muy distinta a las que está acostumbrada a llevar. Se trata de un modelo vintage de Louis Vuitton y ella misma contó que fue la primera cartera que tuvo de la exclusiva marca de la que se declara fanática, entre otras también de lujo y primer nivel cuyo precio es de 1430 euros. Un modelo estilo bolso, color blanco con las clásicas iniciales LV estampadas y en distintos colores, con los apliques en color marrón clarito y las tiras son de cadenas y cortas, para llevar en el antebrazo.

“Encontré mi primera LV en la baulera de mi casa”, escribió junto a la imagen en una historia de Instagram, red social en la que tiene casi 16 millones y medio de seguidores. Y, pícara a la hora de dar un doble mensaje, no solo se refirió a los recuerdos que le trae la cartera en sí, destacando su relación pasada, sino también hizo mención al valor de la misma ya que no se fabrica más, lo que la convierte en una pieza única. “Más que vintage son muchos recuerdos. Y es un modelo que ya no existe, pero su valor sube. Siempre visionaria”, agregó Wanda Nara.

