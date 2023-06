Agustina Cherri habló del futuro laboral de su hija Muna: “Estoy sorprendida de las ofertas que le llegan”

Agustina Cherri habló del futuro laboral de su hija Muna Pauls (Instagram)

Agustina Cherri está haciendo Votemos en teatro, una obra que no solo tiene mucho éxito sino que además pone sobre el tapete un tema muy controvertido para la sociedad, como es el de la salud mental. El personaje de la exChiquititas es el de una vecina de un consorcio que confiesa que, medicada para su problema mental, puede tener una vida normal. “Hay mucha ignorancia en el tema y hablo por mí también que aprendí mucho con esta obra”, comenzó diciendo Agustina en una entrevista radial con Catalina Dlugi por La Once Diez para su ciclo Agarrate Catalina.

Más adelante, la actriz se refirió a su rol como mamá de cuatro, en especial de su bebé Bono, que nació el 22 de enero de este año. “Me llevo al bebé al teatro y tenemos un convenio con un hotel de enfrente, entonces él se queda con mi mamá y yo cruzo a darle la teta y vuelvo a hacer la función y me quedo tranquila. Los sábados que hacemos dos funciones es gracioso verme cruzar la calle Corrientes corriendo a darle la teta y volver”, dijo entre risas.

Luego, la periodista le preguntó sobre qué hay de cierto de que su hija Muna pueda ser la protagonista de la nueva versión de Chiquititas. “Estamos viendo, la verdad es que ahora Muna quiere dedicarse a cantar y a mí las segundas partes me suenan raro, me da un poco de temor, fue un éxito tan grande que me parece que nunca vamos a poder estar a la altura de lo que fue. Pero la posibilidad de hacer algo con Cris siempre está, no sé qué terminaremos haciendo”, aclaró.

Al respecto de que su hija mayor, fruto de su relación con Gastón Pauls, trabaje como actriz, Agustina fue contundente: “Cuando yo empecé no existían las redes sociales, era todo muy distinto y también yo no era hija de personas que tenían que ver con el medio, entonces si bien empecé de chiquita, hice un camino mucho más lento y tranquilo. Ella viene con otro plus de ser la hija de, cualquier cosa que se dice en las redes, la gente opina, es mucho más violento. Si ella quiere cantar tiene toda la vida para hacerlo, es re chica, me parece importante que estudie, que vaya nutriéndose de los conocimientos y después va a tener toda la vida para hacer lo que quiera”.

Los hijos de Agustina, Muna y Alba abrazaron a Bono, su hermanito menor (Instagram)

En cuanto al futuro laboral de su hija, la actriz aseguró que “Ella sabe muy claramente lo que quiere y me da bola cuando le digo que no tiene sentido apurar las cosas. Ella quiere cantar y está muy enfocada en eso, entonces la posibilidad de hacer series o miniseries está más en segundo plano”. Aunque después aseguro: “La verdad estoy sorprendidísima de la cantidad de ofertas que le llegan”.

Al referirse a sus 40 años, Agustina bromeó: “Podría retirarme, tengo más de 35 años de aportes, podría jubilarme, me causa gracia la cantidad de años de aportes, lo que sí, soy más cuidadosa a la hora de elegir. Hay poca ficción, la televisión está desapareciendo. También hay que aprovechar el momento y agradecer que uno tiene laburo. Yo creo que todavía lo que me queda así pendiente es el cine”.

