Marixa Balli le dijo “no” a Marcelo Tinelli: los motivos por los que rechazó estar en el Bailando 2023

Marixa Balli le dijo no a Marcelo Tinelli (Video: LAM, América)

Sin lugar a dudas, Marixa Balli está en uno de los mejores momentos de su carrera. Tras regresar a la televisión como panelista de LAM, la bailarina se convirtió en una de las principales figuras del programa conducido por Ángel de Brito por América. Y suele ser noticia a diario no solo por su lengua filosa, sino también por las incontables anécdotas personales que suele compartir con el público en cada programa.

Por este motivo, Marcelo Tinelli estaba sumamente interesado en tenerla como participante en la edición del Bailando 2023 que, según pretende, estaría debutando entre julio y agosto. Y hasta se encargó él mismo de llamarla por teléfono para tratar de convencerla, apenando a la buena relación que ambos mantienen desde que ella se hizo famosa como “la diosa del verano” en los ciclos que antecedieron a ShowMatch, pero también a los gratos recuerdos que les dejó su ya reconocido vínculo sentimental.

Sin embargo, la actual angelita había quedado en darle una respuesta en vivo en la edición de este viernes del programa en el que trabaja. Y su decisión no fue la que el hombre de Bolivar esperaba. “Lo pensé mucho porque la verdad es que me encanta el programa. Hay un antes y un después en mi vida, después de Ritmo de la noche y Videomatch, así que imaginate que para mí es importante”, comenzó diciendo Marixa.

Marixa Balli se hizo famosa como La diosa del verano en Ritmo de la noche

Y siguió: “Pero la verdad es que a mí los tiempos no me dan. Yo desde las 5.30 a las 17hs estoy sin parar. Pensé: ‘Bueno, corto a las 12, dos horas de ensayo’. Pero se cómo soy de obsesiva con todo, me gusta estar todo el tiempo, si estoy haciendo algo es poniéndolo todo. Entonces, la verdad es que no me gustaría no dar o no rendir cómo a mí me gusta”.

Luego, la bailarina dio más detalles del motivo de su decisión. “Soy muy exigente en lo profesional y, lamentablemente, tengo que decir que no. Me hubiese encantado, Marcelo sabe que lo adoro, pero no me dan los tiempos. Puedo estar en un programa en vivo pero no en algo que tengo que dedicarle mucho tiempo, mucho ensayo, son muchas horas”, dijo. Pero no descartó la posibilidad de ir como invitada, por ejemplo, en el ritmo Salsa de a tres: “No sé, a lo mejor...”.

Marixa Balli en el Bailando por un sueño

De todas formas, Balli dejó en claro que hoy su prioridad es su marca de ropa y calzado. “Yo soy responsable, soy profesional. La verdad es que (si acepto) me lo voy a tomar en serio, voy a estar cinco horas ensayando y si pasa eso, ¿qué hago con Xurama? Tengo mucha gente a mi cargo, soy responsable, soy la mamá pollito y no. El Bailando es un programa que me encanta, la producción y todo es maravilloso. Te tratan divino, es todo hermoso y fantástico poder vivirlo, pero no me dan los tiempos”, remarcó.

Hasta el momento, los participantes confirmados en el ciclo que tendrá en el jurado además de De Brito a Carolina Pampita Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino son Tomás Holder, Coti Romero, Walter Alfa Santiago, Alexis Quiroga, Luciano El Tirri, Cande Tinelli, Camila Homs, Juli Castro, Guido Záffora, Lourdes Sánchez, Coki Ramírez, Kennys Palacios, Maxi de la Cruz, Fernanda Sosa, Romina Malaspina y Anabel Sánchez.

