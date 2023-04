Agustina Cherri, íntima: el éxito profesional, su nuevo proyecto teatral y la maternidad por cuatro

La actriz se animó a un mano a mano con Teleshow y habló de todo

Si bien hay muchos famosos a los que no les gusta remarcar su edad, en este caso resulta imprescindible hacerlo para reconocer las exitosas cuatro décadas que Agustina Cherri lleva dedicándose a la actuación. La conocimos siendo una niña que cantaba “Corazón con agujeritos” y se convirtió en una de las figuras indiscutidas del país a la hora de subirse a un escenario o encarnar un personaje en televisión.

Lejos de hacer foco solamente en su faceta profesional, la actriz también comparte a diario su vida privada. La conocimos como una niña, y ahora vemos a una mujer mamá de cuatro y con una carrera que cada día va por más. Algo que la destaca cuando se enciende una cámara es, sin duda, la capacidad para generar lágrimas compradoras las cuales conmueven al espectador. Aunque ahora, Agustina se anima a encarar un nuevo proyecto que la corre de su zona de confort: una comedia teatral con actores de gran trayectoria.

Valeria Díaz, Agustina Cherri y Georgina Mollo interpretaban a Delfina, Mili y Georgi en Chiquititas

Este jueves 6 de abril Cherri llega al Metropolitan de Buenos Aires con la obra Votemos, una comedia sentimental que ofrece un debate sobre la salud mental, los límites de la convivencia y la estigmatización, con humor e ironía. La actriz comparte elenco con Juan Gil Navarro, Carlos Portaluppi, Gustavo Garzón, Virginia Lago, Tomás Kirzner, Muriel Santa Ana y Alan Daicz. Es una producción de Adrián Suar y Daniel Barone está a cargo de la dirección. Está basada en el cortometraje homónimo que fue nominado a los premios Goya en 2022 y preseleccionado para la short list de los Premios Oscar

En diálogo con Teleshow, Agustina habla de este nuevo desafío profesional que la tiene muy entusiasmada mientras combina su vida laboral con la maternidad de Bono, su bebé de dos meses y medio, y la de sus otros tres hijos: Alba (tres años), Nilo (11) y Muna (la mayor, de 14).

“Después de una maternidad volver al ruedo es una sensación nueva, estoy muy contenta viendo cómo me adapto, pero yo no podía decir que no a este proyecto sobre todo por mis compañeros, actores que quiero, respeto y admiro. Con algunos trabajé, con otros no. Estoy feliz, no me lo iba a perder ni loca”, comienza diciendo la actriz, que interpreta a Nuria en esta reunión de consorcio.

Tomás Kirzner como Lucas, en la obra _Votemos_ (desde el 6 de abril en el Metropolitan), junto a Cherri, Portaluppi, Santa Ana, Gil Navarro, Garzón y Lago. Dirigidos por Dan

“Hay muchas revelaciones, ella (por su personaje) tiene una al inicio de la obra que marca un poco el rumbo de para dónde va a ir esta reunión. Lo que propone es interesante a nivel social, del prejuzgar, que nos sale instintivamente a todos. Habla de esta empatía que muchas veces está como subrayada en los diferentes planos de las personas: hasta dónde me importa, hasta dónde me involucro y, si a mí no me jode, me lavo las manos”, sostiene.

Con respecto a la maternidad, cuenta: “Empecé a ensayar cuando Bono tenía 25 días. Lo único que sé, es que se puede si uno se organiza y tiene, por supuesto, una familia que acompañe. Tanto Tomás, que es el papá de Bono y de Alba, Gasti (Gastón Pauls) también, que es el papá de Muna y Nilo, y sabe toda la logística. También mi madre, que viene conmigo a todos lados y me da esa tranquilidad de saber que mi hijo queda en buenas manos”.

Ante la consulta sobre cómo hacé para desdoblarse como mamá, con un bebé tan chico, con una nena entrando a la adolescencia y trabajando a full, Agustina profundiza: “Me parece que el secreto tiene que ver con eso, con una red de contención que ayude a que una mujer pueda realizarse en lo que hace y no deje de prestarle atención a sus hijos. Tengo, como vos decís, (hijos de) edades muy variadas, me encuentro dando la teta a las tres de la mañana y a su vez teniendo que ir a buscarla a Muna, que llega de una juntada. Pero bueno, también es un poco lo lindo de compatibilizar”.

La hija mayor de Agustina cuidando a sus hermanitos (Instagram)

“Igual Muna también es una gran compañera, me ayuda muchísimo con los más chicos a la hora de bañarlos, de darles de comer y todo. Después, es organizarte y vivirlo con felicidad. Obviamente que uno a veces está más cansado y a veces tenés que estar muy despierto con las necesidades porque son muy distintas. Nilo también tiene 11 años, está entrando en una etapa nueva, Albita tiene tres, con un hermano que es chiquitito. Son muchas cosas nuevas, pero yo creo que con amor, acompañamiento y estando presente, se puede”.

“Yo lo digo siempre, soy mejor mamá cuando trabajo que cuando no trabajo -sostiene-. Porque estoy contenta, porque estoy feliz, porque vuelvo con energía. A veces estoy todo el día en mi casa, una semana entera, y digo: ‘Ay, no los quiero escuchar más’ (risas), lo típico que les pasa a todas las madres”.

Cherri comenzó en el mundo de la actuación cuando era muy chica de la mano de Cris Morena; su hija Muna, que ya tiene 14, años demuestra día a día que quiere seguir los pasos de sus padres. En ese sentido, y ante la situación actual que es tema de debate en los medios de comunicación sobre los abusos infantiles, Agustina habla de los miedos como mamá y la tranquilidad que encuentra gracias al diálogo con sus hijos.

“Yo trato de manejarlo con tranquilidad. Lo bueno como padres con chicos adolescentes es charlar con ellos y después estar atentos. Son cosas que le puede pasar a cualquiera, no estás exento de que te pueda pasar, esa es la verdad. Pero me parece que charlar con nuestros hijos está bien. Por lo menos yo trato en lo posible de estar comunicada con ella y sobre todo eso: que esté atenta, que sepa cuidarse, que sepa lo que sí, que sepa lo que no. Pero bueno, es parte de la vida, de este mundo, de esta sociedad. Es parte de ser madre de un adolescente”.

