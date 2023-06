Yanina Screpante sufrió un accidente en vivo durante su participación en Pasaplatos famosos

El accidente de Yanina Screpante en Pasaplatos (Video: El Trece)

Pasaplatos Famosos llega a su fin y trae para los últimos programes grandes momentos televisivos, mientras se espera el desembarco del nuevo programa de Darío Barassi en las tardes de El Trece. El ciclo que en su versión tradicional tiene a Carina Zampini al frente y que en esta oportunidad estuvo a cargo de Paula Chaves, mantuvo buenos números a nivel rating y ya tiene a sus finalistas. Pero antes se vivió un tenso momento al aire tras un incidente que se produjo con las cocinas encendidas.

Si bien el programa ya está en las instancias finales, hubo varios participantes que pasaron por el ciclo de famosos. Específicamente fueron 16 los concursantes: Aníbal Pachano, Geraldine Gege Neumann, Silvina Escudero, Sebastián Cobelli, Fernanda Vives, Ximena Capristo, Gabriel Oliveri, Gladys La Bomba Tucumana, Jorge Carna Crivelli, Evelyn Von Brocke, Sofía Macaggi, Maximiliano Chanchi Estévez, Yanina Screpante, Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y César Juricich.

Lo cierto es que, en uno de los últimos desafíos para definir quiénes serán los que competirán en la final, Screpante sufrió un accidente en vivo. La participante se cortó la mano con el cuchillo cuando estaba sacando las semillas a los morrones o pimientos. Al ver la herida, el chef, Pablo Massey, pidió que una médica la atendiera de manera rápida: “Me arde porque tenía vinagre”, aseguró Yanina cuando Paula le preguntó si le dolía, aunque cabe destacar que el corte solo fue superficial.

Una vez curada, la participante continuó su preparación pero con un un guante negro de látex que le permitió seguir con el programa hasta que le entregó el plato final a los jurados. No obstante, pese a su esfuerzo Screpante quedó eliminada de la competencia.

El chef pidió que frenaran el tiempo para que atiendan a la concursante

Así las cosas, los finalistas del ciclo fueron Sebastián Cobelli, Gladys “La Bomba Tucumana”, Aníbal Pachano y Gege Neumann, definición a la que se llegó con la colaboración del chef invitado Guillermo Buschiazzo.

Primero, Pachano y Gege fueron del equipo verde, a cargo de Juan Gaffuri y compitieron contra César Juricich y Yanina Screpante: “Lo que pasó acá fue que hubo una de las presentaciones prácticamente sin fisura, y otra que tuvo dos cosas principales, como que tiene dejos en boca de harina cruda, como que le falta cocinar un poco al almidón de la harina, y después le pasa lo mismo en el pollo”, afirmó el profesional antes de dar su veredicto.

Luego, la segunda semifinal estuvo a cargo de Cobelli y La Bomba Tucumana como equipo rojo, a cargo de Pablo Massey quienes le ganaron a Ximena Captisto y Jorge “Carna” Crivelli: “Hubo detalles, un poco por ahí bravos, porque encontramos en los chipirones bastante arena, y encontramos en uno de ellos una pluma por no haberlo limpiado bien. Es mala suerte, porque el primer chipirón que entró fue la pluma entera y, de hecho, Robert masticó y tragó la mitad, y la otra quedó en el cubierto”, afirmó Buschiazzo.

“Si no hubiese estado ese detalle, hubiese sido una decisión complicada. Pero lo que inclinó la balanza fue este detalle que, independientemente que estén los dos platos muy bien, es un error que no lo podemos dejar pasar. En una semifinal no puede ocurrir, porque tenemos que elegir a un finalista”, concluyó el chef.

