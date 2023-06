El participante que aprovechó una pregunta de Guido Kaczka para encararlo en Los 8 escalones

El participante que encaró a Guido en Los 8 escalones (Video: "Los 8 escalones", El Trece)

Desde las más impactantes historias de vida, hasta vestuarios que se destacan e incluso algunos que portan distintos tipos de amuletos con la espera de recibir una ayuda divina, de todo puede pasar frente a la pantalla en Los 8 escalones de los tres millones, el ciclo que noche a noche comanda Guido Kaczka por la pantalla de El Trece y que cada vez suma más adeptos, que desde su casa también participan, ya no por el premio, sino por demostrar cuánto conocimiento hay de cultura general, o más no sea apoyando a quienes están en el estudio, tanto por su historia o qué haría con el dinero en caso de alzarse con el premio.

Así las cosas fue que se dio una particular situación en la última emisión del ciclo, cuando en el escalón que refiere a la música, un participante debió contestar qué intérprete estaba cantando en ese momento. “Román, tu canción”, comenzó dándole pie el conductor, tras lo cual comenzó a sonar “Si tu supieras”, el clásico de la música romántica que reza en su lírica: “Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento…”.

Fue en ese instante que una leve sonrisa comenzó a marcarse en el rostro del concursante, hecho que no dejó pasar el conductor, y comenzó a intentar de indagar un poco más sobre lo que pasaba por su mente: “Se ríe, está pensando en algún amor con esto romántico”. Ante lo que Román no dejaba de asentir y de hacerse cargo de las palabras que le estaban expresando. De hecho, en ese instante fue Carolina Pampita Ardohain enfocada en primer plano, quien atentamente seguía las instancias de esa plática.

“Alguien hay por ahí, pero no parece ser estable por las caras que ponés”, explicaba el conductor, a la vez que el participante no dejaba de ratificar los dichos, pero en completo silencio, mientras el tema continuaba de fondo. “Ahora estoy más confundido”, se sinceró Guido, y recién ahí Román se expresó por primera vez oralmente: “Tenés razón, tenés razón”.

Allí el presentador aprovechó ese instante para consultarlo sobre lo que venía especulando: “¿Bien rumbeado estoy? ¿No saben bien qué son?”. Y en ese instante la respuesta del participante sorprendió a todos en el estudio: “¿No serás vos?”, mientras lo miraba directo a los ojos con una sonrisa. “¿Cómo? ¿Yo y vos?”, reaccionó Guido, a lo que rápidamente explicó: “No, estoy con Sole”, en referencia a Soledad Rodríguez, con quien se encuentra casado desde 2018.

“Ah, bueno”, atinó a decir Román, mientras el tema continuaba sonando de fondo. “Román Rinaldi, decime, ¿está cantando Crustian Castro o Alejandro Fernández?”, fue a pregunta que había quedado inconclusa después de ese intercambio de miradas, sonrisas y palabras. Tras ello, el participante contestó en forma afirmativa que se trataba del último nombrado, Alejandro Fernández.

En la última emisión, también, la historia de Ariel había conmovido a todos. El conductor comenzó a detallar la información sobre el participante: “Policía, payamédico... ya no es más policía”, a lo que él visiblemente emocionado hacía un gesto de negación con su cabeza, para luego dar más detalles de los sucesos ocurridos.

“Retirado”, expresó el concursante al recordar su rol como efectivo de la fuerza de seguridad. “En un enfrentamiento se retiró... Estoy leyendo tu historia”, explicó Guido sobre los datos que había proporcionado a la producción el propio Ariel, que luego tomó la palabra: “Tuve un enfrentamiento en el 2006, tuve el infortunio de perder a mi compañero. A mí me pegaron dos tiros en el abdomen y me retiraron en el año 2015″.

El silencio y el respeto ante tremenda historia se hizo notar en el estudio, con sus compañeros de concurso como los jurados y el propio conductor escuchando atentos el relato que continuó: “De ahí empecé con la payamedicina, payaso de hospital, y me recibí luego de payamédico”.

