Diego Brancatelli y Paulo Kablan limaron sus diferencias luego del tenso cruce que tuvieron al aire

Diego Brancatelli y Paula Kablan limaron sus diferencias luego del tenso cruce que protagonizaron al aire (Argenzuela, C5N)

Después que en la tarde del martes Diego Brancatelli y Paulo Kablan protagonizaron una fuerte discusión sobre uno de los casos policiales del momento, ocurrido en Moreno, los ánimos se apaciguaron y volvieron a trabajar juntos en Argenzuela, por C5N. Todo ocurrió cuando hablaban de lo ocurrido el domingo por la noche en la localidad de La Reja, partido de Moreno, que se instaló en el centro del debate de la opinión pública.

Un policía que estaba con su pareja fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una moto en la localidad bonaerense. En ese momento, el oficial, que estaba de civil, sacó un arma, disparó y mató a uno de los ladrones. El hombre fue detenido, imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser efectivo de una fuerza de seguridad. Horas más tarde fue liberado, mientras la investigación sigue su curso.

En ese momento, entre los periodistas se produjo un inesperado debate acerca del rol de la fuerza policial. Kablan explicaba que el accionar del policía aplica según la ley en lo que se conoce como legítima defensa y Brancatelli no estaba de acuerdo con eso: “Hay gente que está a favor de que la policía actúe así, y otros que creemos hay una Constitución, división de poderes y una Justicia, que es la que tiene que decidir el futuro de la gente”, expresó el expanelista de Intratables, a cargo de la conducción del programa de Jorge Rial. Y desde entonces creció en intensidad el intercambio de opiniones.

“Estás haciendo una interpretación antojadiza que no es lo que se ve. Estamos hablando de si es o no es delito. Yo no sé en qué partido milita el juez, a mí no me interesa”, respondió el especialista en policiales, y Brancatelli le respondió que se trataba de convicciones de vida, no políticas. Pero Kablan continuó: “Es un tema de ley. Qué está bien y qué está mal. La legítima defensa es legítima defensa. Lo que parece ser acá, más allá de lo que se argumenta por estas horas, puede ser un caso de legítima defensa. Es muy fina la diferencia, pero no es un tema de qué país queremos sino de que se cumpla la ley”.

Diego Brancatelli y Paulo Kablan entraron abrazados al día siguiente a Argenzuela (Argenzuela, C5N)

Luego, dio por finalizada la discusión: “No hay debate me parece”, a lo que Branca respondió: “Dejame debatir si opinamos distinto”, pero Kablan continuó: “Inventate un país entonces”.

En ese tenso clima, el periodista pidió ir a la tanda, y a la vuelta de los comerciales Paulo no estaba sentado en su asiento. Luego utilizó sus redes sociales para explicar su ausencia en el final del programa. “¿Por qué no estuve al aire en el último bloque en C5N? Por respeto al canal y a los compañeros. No puedo tolerar una falta de respeto de cualquier mal educado sin preparación”, sentenció en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, al día siguiente, en el ciclo de Georgina Barbarossa, del que es panelista, el periodista de policiales se mostró más calmado. “Me enojé mucho, pero bueno, está bueno debatir si pensamos distinto”. A la tarde, en Argenzuela, el programa comenzó con el resto de los panelistas: Mariana Brey, Damián Rojo y Mauro Federico dialogando entre ellos sobre lo que había ocurrido en el estudio el día anterior y, jugando con el enigmático de si Pablo Kablan volvería al programa, interpretaron una escena en la que se sorprendían ante la presencia detrás de cámaras de los dos periodistas.

Asi fue el cruce al aire entre Paulo Kablan y Diego Brancatelli (Argenzuela, C5N)

Acto seguido, Kablan y Brancatelli hicieron su entrada al estudio sonrientes y abrazados. “¿Esto es una cámara oculta?”, bromeó Brey y Damián Rojo entre risas exclamó: “Esto es una falta de respeto a los compañeros”, mientras los protagonistas del cruce se sentó cada uno en sus respectivos lugares para comenzar con el programa.

