Caos en la boda de Alexis Puig y Luciana Méndez: el enojo de la novia por la presencia de la prensa

El casamiento de Alexis Puig y Luciana Mendez

Este miércoles, Alexis Puig y Luciana Méndez formalizaron su relación en el registro civil ubicado en Córdoba y Bonpland de la Ciudad de Buenos Aires. Rodeados de sus amigos y seres queridos, la pareja dio el sí al cumplir un año de relación amorosa. El periodista apostó nuevamente al amor luego de haberse divorciado a fines de 2021 de Lola Cordero, con quien mantuvo un matrimonio de 19 años.

Diversos medios fueron a cubrir el casamiento de la pareja que terminó en un caos por el enojo de la novia, según informó Gonzalo Vázquez, notero de Intrusos (América). “En el momento de dar el sí estaba todo bien, pero en el momento de salir decide irse”, explicó el cronista tras realizara la cobertura de la boda.

Tras la ceremonia, Gonzalo habló con algunos de los invitados, como la hija del periodista, la suegra y el hermano de la novia. Mientras estaba charlando con él, apareció Luciana e interrumpió la nota. “No, no podemos... no me arruines la fiesta”, le dijo Méndez al notero. Luego le dijo al hermano en tono irónico: “Decí que soy la vergüenza ajena de la familia”.

Tras ese momento incómodo, la novia salió del registro civil y se alejó de las cámaras de manera intempestiva. Su flamante marido sí habló con el ciclo de América y reconoció el enojo de su pareja. “Ella está un poco nerviosa por todas las cámaras, no está acostumbrada al acoso de las cámaras. Se sintió agobiada”, explicó sobre el alejamiento de Luciana.

“Ya bastante que tuvo que lidiar bastante con cosas, las notas, los medios”, aseguró Puig sobre algunos cuestionamientos que hubo respecto a su noviazgo. Incluso Luciana se enojó con Edith Hermida, amiga de Lola Cordero, porque había opinado que el periodista había anunciado su casamiento muy rápido cuando se cumplió un mes de su divorcio con la española.

Alexis prefirió no volver a hablar de su divorcio y realizó una importante aclaración respecto a su vida privada: “A mí no me gusta estar de los medios de esta manera, yo trabajo en los medios y me gusta que se hable de mi trabajo, no de mi vida. Imaginate que es bastante difícil. Ya dije todo lo que tenía que decir, ahora es una nueva etapa de mi vida y no voy a hablar más del pasado. El que quiera ver que vea, el que quiera oír que oiga”.

Por último, manifestó que no quiere ser padre nuevamente con su actual esposa: “Ya tengo tres hijas. Amo a mis hijas, se aman con Luciana y tienen una relación divina. Ellas me acompañaron en los momentos duros y en los felices”.

A fines de abril, el periodista había anunciado su boda con su actual pareja en un móvil con Intrusos. “Casarse implica un montón de cosas, estoy enamorado, es la mujer de mi vida. Además, casarse es cuidar al otro, porque uno nunca sabe lo que puede suceder a futuro”, señaló Puig junto a Méndez.

También se refirió a algunos coletazos mediáticos que tuvo su separación de Cordero. “Me molestan cosas que no son verdades, como que durante veinte años fui un mantenido. Trabajé 12 años en el Grupo América, nunca fui un mantenido, aseguró. Además, analizó a la distancia la ruptura con la española. “Uno no se separa de un día para el otro. Es un proceso de varios años, que la pareja no funciona no hay intimidad, no hay amor”, cerró.

