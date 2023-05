Paulo Kablan habló de su discusión al aire con Diego Brancatelli: “Es cierto que me enojé”

Paulo Kablan explicó por que se fue del aire tras su discusión con Diego Brancatelli (Video: A la Barbarossa)

Este martes se vivió una sorpresiva discusión al aire de Argenzuela entre Diego Brancatelli y Paulo Kablan cuando debatían un hecho policial ocurrido en Moreno. Tras el debate, este último decidió abandonar el estudio y no estuvo en el aire para el final del programa, generando todo tipo de suspicacias y versiones.

La discusión se generó cuando hablaban de un hecho ocurrido el domingo por la noche, cuando un policía, mientras estaba junto a su pareja, fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una moto en la localidad bonaerense de La Reja, partido de Moreno. En ese momento, el oficial, que estaba de civil, sacó un arma, disparó y mató a uno de los ladrones. El hombre fue detenido, imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser efectivo de una fuerza de seguridad, y horas más tarde fue liberado, mientras la investigación sigue su curso.

En Argenzuela, Kablan explicaba que el accionar del policía aplica según la ley en lo que se conoce como legítima defensa y Brancatelli no estaba de acuerdo con eso: “Hay gente que está a favor de que la policía actúe así, y otros que creemos hay una Constitución, división de poderes y una Justicia, que es la que tiene que decidir el futuro de la gente”, expresó el exIntratables, a cargo de la conducción del programa de Jorge Rial.

En tanto Kablan, le retrucó: “Estás haciendo una interpretación antojadiza. Estamos hablando de si es o no es delito. No es una religión esto. ¡Es la ley!”, remarcó, mientras Brancatelli insistió en su postura: “Es un tema de convicciones de vida”, lo que no conformó al especialista en policiales. “La verdad que no. Es un tema de legítima defensa, no de qué país queremos. No hay debate. Inventate un país entonces porque no es así”.

El periodista habló del duro cruce con Brancatelli (A la Barbarossa)

Al volver del corte, Kablan no estaba en el piso y luego utilizó sus redes sociales para explicar su ausencia en el final del programa. “¿Por qué no estuve al aire en el último bloque en C5N? Por respeto al canal y a los compañeros. No puedo tolerar una falta de respeto de cualquier mal educado sin preparación”, sentenció en Twitter.

Al día siguiente, Kablan se refirió al tema en en A la Barbarossa, programa de Telefe donde también trabaja como panelista. “Sí, eso pasó en C5N, canal donde podemos decir cualquier cosa y pasan estas cosas porque cada uno dice lo que piensa con absoluta libertad, igual que en este canal”, advirtió antes de ir al asunto. “El tema fue porque mucha gente que está a favor de que la policía actúe así, otros que creemos en que hay un problema”, agregó el periodista antes de que le mostraran el tape con la discusión que había protagonizado la tarde anterior.

“Sí, es cierto que me enojé en el corte”, admitió el panelista, y se refirió a su compañero. “Pero no pasó nada, le dije’ inventate un país’. Me saqué, me sacó. Uno puede disentir y en ese momento pasó eso, me calenté, pero está todo bien. A Diego lo respeto, es un buen tipo”, enfatizó Kablan.

Al escucharlo, su compañera Pía Shaw reveló la información que tenía sobre lo ocurrido al apagarse la cámara. “Quiero contar realmente lo que pasó. ¿Qué hizo cuando se fue del estudio? Dígame la verdad, ¿es cierto que usted se sentó en el bar con uno de los jefes, las autoridades del canal mientras el programa todavía estaba al aire?”, indagó la panelista. “No es cierto, no tomé un café”, replicó Kablan entre risas a lo que Pía continuó: “¿Pero se juntó? ¿Era un poco elevado el tono?”, insistió. “Sí, sí, obviamente. Absolutamente sí. Pero de verdad, está todo bien”, concluyó el periodista.

