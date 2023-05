Tini Stoessel mostró la participación de Rodrigo de Paul en el backstage de su video junto a Tiago PZK

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en el rodaje del clip de Me enteré (Video: Instagram)

Algunas artistas suelen llegar a sus jornadas de trabajo acompañadas de un séquito de estilistas y asistentes. Pero a Tini Stoessel le gusta ir junto a su novio, Rodrigo de Paul. Es verdad que, dado que el jugador se desempeña en el Atlético de Madrid, la mayoría de las veces no puede ser de la partida. Pero, cuando su agenda se lo permite, no duda en subirse a un escenario con la cantante, secundarla en alguna entrega de premios o, como en este caso, formar parte del backstage de un videoclip.

Por estos días, La Triple T lanzó el tema Me enteré junto a Tiago PZK. Y el video se convirtió en un verdadero suceso en YouTube, por lo que Tini decidió festejar con sus seguidores subiendo un compilado de las mejores escenas del rodaje en su cuenta de Instagram. “Gracias por todo el amor que le están dando a este tema y gracias amigo por haber pensado en mí. Te quiero”, escribió Tini haciendo referencia al rapero que la convocó para este trabajo. Pero todas las miradas se la llevó el futbolista.

“Dale vos, che”, dice en primer plano el delantero de la Selección Argentina al comienzo de la grabación. Y luego se mezclan imágenes del video, con el momento en el que Stoessel se estaba peinando con de Paul al lado suyo en el motorhome y algunas tomas de los momentos más divertidos del descanso de la filmación.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Instagram)

Cabe recordar que, en las últimas semanas, surgió el rumor de que Rodrigo le había propuesto matrimonio a Tini durante un romántico viaje que ambos hicieron a Ibiza aprovechando la suspensión de la fecha de La Liga por la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Osasuna. Y las fotos de ambos en un yate por aquellas playas parecían confirmar esa versión. Pero ninguno de los dos salió a confirmar ni a desmentir el compromiso, por lo cual la duda quedó instalada.

Lo cierto es que, en las últimas horas, los fanáticos de de Paul detectaron que el jugador se había realizado un nuevo tatuaje en su rodilla, con una fecha: “06-05″. Y muchos especularon que podría tratarse del preciso momento en el que Stoessel le habría dado el “sí” tras su pedido de casamiento, ya que coincide con el día en que subió sus imágenes navegando junto a la cantante.

Cami Homs en México (Instagram)

En tanto Camila Homs, la expareja del futbolista y madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, regresó de un viaje a México y confirmó que rechazó la propuesta de Marcelo Tinelli para sumarse al Bailando 2023, donde seguramente se iba a reavivar su escandalosa separación de de Paul. “Me reuní, pero por ahora decidí que no voy a estar. Sentí que era mucha carga horaria, mucha carga corporal y mental. En este momento, no estoy preparada para eso”, dijo la modelo en diálogo con Alejandro Castelo para LAM.

Y agregó: “No le cierro las puertas. Para un futuro no lo descarto, pero hoy en día siento que no. A lo mejor me arrepiento porque sé que es una experiencia increíble. Hablé con mucha gente porque realmente me costó tomar la decisión. Mucha gente me tiraba para adelante, me decía que tenía que vivirlo, pero yo siento que en este momento no estoy preparada”.

