Nacho Castañares de Gran Hermano compartió un emotivo mensaje a un año de la muerte de su mamá

Nacho Castañares recordó a su mamá en las redes sociales a un año de su fallecimiento. El finalista de Gran Hermano 2022 compartió el posteo que hizo el año pasado con fotos vintage de él y Mariana juntos y un emotivo mensaje para homenajearla. “Además de ser la persona más buena que jamás conocí, fuiste la persona que a mi me enseñó todo y me acompañó en cada cosa que quise hacer, siempre con una sonrisa y con esa mirada que te caracterizaba”, escribió el influencer en la publicación que replicó en sus historias de Instagram.

Y luego expresó: “Siempre vas a ser la mujer que más voy a amar y a la mujer a la cual le voy a dedicar todo lo bueno que me pase de acá en adelante, porque si no fuera por vos, yo no sería como soy. Te amo para siempre Má, que descanses siempre”.

Debido a los cientos de mensajes de apoyo que recibió, Nacho le agradeció a sus seguidores por el cariño. “Te mando un abrazo inmenso y ella está orgullosa de vos eso seguro”, escribió una usuaria, mientras que otra comentó: “Que millones de mariposas te acompañen siempre Nachito”.

La publicación de Nacho Castañares de Gran Hermano

La mamá de Nacho falleció en mayo de 2021. A lo largo del reality, el hermanito se abrió con sus compañeros y detalló cómo ocurrió la pérdida. “La internaron y le hicieron estudios. Se dieron cuenta de que tenía la aorta muy cerrada, así que le dijeron ‘te ponemos un stent o te operamos’. Ella quería el stent, pero después se dieron cuenta de que estaba muy cerrada y que la tenían que operar sí o sí. La tenían que estabilizar para operarla, y ahí le dieron un montón de medicamentos, le salían heridas con pus, estaba muy marcada con agujas y para mí que no aguantó”, explicó Juan Ignacio, que luego pasó a explicar lo que sucede actualmente con su abuela.

“Para mí abuela es muy complicado. Pienso en ella siempre. Ahora no tengo la responsabilidad pero igual tengo que estar, aparte por la forma que fue. No era que mi vieja tenía una enfermedad desde hace un año y medio, fue en quince días, y es más, un día casi le dan el alta pero tuvo que quedarse internada en terapia intensiva. Igual mi vieja estaba delicada porque no hacía actividad física, y también se había quedado sin trabajo en la pandemia”, le dijo Nacho a Juan.

“No sé si estaba deprimida, pero capaz se lo agarró todo junto. Para mi abuela fue terrible. Va en contra de la vida”, indicó el joven, coincidiendo con Juan en que un padre nunca espera tener que sufrir la muerte de su hijo, sino que sea al revés.

“Quiero sacarla a mi abuela de la casa en donde está porque ahí falleció su marido, ahora falleció su hija. El resto de sus hijos -mi tío- tiene su vida también”, sostuvo Nacho. Y completó: “Mi abuela además se siente culpable porque tiene uno de los mejores cardiólogos de la Argentina y nunca la llevó a mi mamá, pero la realidad es que ella tampoco lo sabía”.

