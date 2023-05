Cómo es la impresionante mansión de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Vancouver valuada en 12 millones de dólares

Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana Lopilato y Michael Bublé se casaron el 31 de marzo de 2011 por civil en Buenos Aires. El 2 de abril fue la boda religiosa y el 31 de mayo de 2011 fue el segundo casamiento en Vancouver, Canadá, ciudad natal del cantante. La pareja decidió instalarse en Canadá, en su millonaria y lujosa mansión de Burnaby, una pequeña localidad cabecera del distrito.

La majestuosa mansión cuenta con 9.300 metros cuadrados con siete habitaciones, 15 baños, dos sótanos, una casa de servicio y una cocina super amplia que Lopilato dejó ver en varios posteos y vivos de Instagram. Desde hace más de una década, la actriz y el cantante canadiense, con quien tiene 4 hijos vive en la mansión que ocupa una manzana y está valuada en 12 millones de dólares.

La fortaleza de los Bublé-Lopilato tiene pileta de natación, una cancha de tenis y hasta una pista de hockey en el sótano. El matrimonio contrató al arquitecto canadiense Michael Green, quién se encargó de la renovación del aeropuerto Prince George y de la construcción de la galería de arte de Vancouver, para la edificación donde conviven y reciben a sus familiares y amigos desde Argentina.

La imponente vivienda de Luisana Lopilato y Michael Bublé ubicada en Vancouver, Canadá

El inmueble también tiene una cancha de tenis para que Luisana tome clases profesionales y pueda jugar con amigos. La vivienda está cercada por un gran muro que la rodea, motivo de polémica y críticas porque no respetaba el diseño urbanístico de la ciudad. Por tal motivo, la pareja debió rodear la muralla con árboles.

La llegada de la familia Lopoilato-Bublé a la ciudad de Burnaby, fue muy bien recibida por los vecinos: la ciudad canadiense es donde el músico nació y pasó los primeros años de su infancia y, además, el terreno de la casa queda justo en frente del colegio al que asistió el cantante. Según publicó en su momento el diario The Vancouver Sun, los vecinos comentaron: “Creemos que es maravilloso; él podría haber ido a cualquier parte del mundo a construir su casa, pero eligió Burnaby, donde creció, y eso es genial”.

La imponente vivienda de Luisana Lopilato y Michael Bublé ubicada en Vancouver, Canadá

Durante una de las visitas de Luisana a la Argentina, comentó en el programa de Susana Gimenez lo que implicaba tener la cancha de hockey sobre hielo en su casa, que al principio les trajo varios dolores de cabeza: “Michael me decía en inglés: ‘¿Por qué se me ocurrió hacer esta pista?’. Lo tenía harto porque se derretía y no sabía qué hacer”. Además, comentó el gran uso que le dan a esa zona tan exclusiva de su hogar: “Pensé que no la iba a usar, pero los lunes y los jueves viene siempre el grupo de chicos del colegio. Yo cocino y todos vienen a tomar clases de hockey”.

La imponente vivienda de Luisana Lopilato y Michael Bublé ubicada en Vancouver, Canadá

La imponente vivienda de Luisana Lopilato y Michael Bublé ubicada en Vancouver, Canadá

La imponente vivienda de Luisana Lopilato y Michael Bublé ubicada en Vancouver, Canadá

La imponente vivienda de Luisana Lopilato y Michael Bublé ubicada en Vancouver, Canadá

La imponente vivienda de Luisana Lopilato y Michael Bublé ubicada en Vancouver, Canadá

Durante este sábado, Luisana Lopilato mostró el paso a paso de los preparativos para la celebración de su cumpleaños. Junto a sus cuatro hijos, su esposo Michael Bublé y algunas otras personas que la ayudaron, se la vio cocinando desde su casa en la ciudad de Vancouver, en Canadá.

Hace tres días, el músico sorprendió a sus seguidores de Instagram con un emotivo video que grabó cuando regresó a su hogar luego de un mes de gira por Europa. Bublé mostró el minuto a minuto, desde que estaba en el auto regresando a su casa luego de haber aterrizado en el aeropuerto, hasta que abrió la puerta y llamó a sus hijos y su esposa, Luisana Lopilato, quienes estaban disfrutando de un día de pileta.

“El hogar no es un lugar, es un sentimiento”, acompañó el posteo replicando una frase de la escritora irlandesa Cecelia Ahern en la red social en la que tiene casi tres millones y medio de seguidores. “La vida es bella”, aseguró el artista y agradeció el cariño y el apoyo de sus fans durante el tour que realizó en las últimas semanas.

En el video que compartió en su cuenta de Instagram contó también que mientras estaba de gira pensó mucho en sus hijos Noah, Elías, Vida y Cielo, y en su mujer, motivo por el cual quiso sorprenderlos cuando regresó sin avisarles. “Aterricé en Vancouver desde Dublín, Irlanda. He estado lejos de mis hijos y mi esposa durante aproximadamente un mes. Y los extrañé mucho”, comenzó diciendo junto a las imágenes que grabó desde al auto camino a su hogar.

El músico llegó apenas unos días antes para estar justo en el festejo de cumpleaños de Luisana. El día de celebración para la actriz comenzó cocinando ella misma junto a su familia toda la comida del festejo. Es sabido que a la actriz de Casados con hijos le apasiona elaborar sus propios platos para deleitar a su familia y amigos.

Seguir leyendo: