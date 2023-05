Mar Tarrés atacó a Pampita por no ayudarla con una cruzada solidaria: “Si no te están gorreando, te estás casando por fama”

Mar Tarrés volvió a hablar de Pampita tras el cruce en las redes sociales (Video: Instagram)

—Caro, ¿podés firmar nada más por un hospital público veterinario ya?

—Hola, Mar. No puedo. ¡Beso!

Carolina Pampita Ardohain y Mar Tarrés protagonizaron una fuerte e inesperada pelea virtual en las últimas horas después de que la influencer cordobesa decidiera publicar la captura de una conversación privada que mantuvo con la modelo con la intención de exponerla por no haber accedido a una cruza solidaria por un hospital veterinario público. De inmediato, la conductora expresó su descontento y se lo hizo saber a través de la misma vía. “¡Sos una busca fama! ¡Si no, no se entiende! ¡Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota! ¡Que seguro te sale bien! Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. ¡Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien! Yo me llevo una sorpresa”, le comentó, furiosa, en aquel posteo.

La cordobesa le respondió aquel mensaje y fue más allá: “Cuando andabas con Pico llevaban el perrito a todos lados por los canjes. Claro, como esta firma no te daba plata, no podías ayudar”, sostuvo, haciendo referencia a la relación que Pampita tuvo con el extenista Pico Mónaco. Más tarde, Tarrés realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en el que ratificó su enojo con Pampita y explicó por qué hubiera sido de gran ayuda su colaboración.

“Es una persona muy influente en el medio, y si ella nos ayudaba era una mano enorme. Y si no te gusto, no te gusta mi contenido, okey, pero no es para mí. Si yo no necesito un hospital público, si gracias a Dios yo tengo obra social”, dijo Mar y agregó: “Sí necesito a esta altura de mi vida un novio veterinario porque con la cantidad de perros que rescato me estoy fundiendo con toda la plata que gasto. Eso me vendría bien”.

Y volvió a atacar a la esposa de Roberto García Moritán: “La verdad que yo no necesito un hospital veterinario público. Pampita, no te lo pedí para mí, te lo pedí porque de verdad no tenés idea lo que es ir a una villa miseria. Cuando quieras te invito a una villa miseria a recoger un perro que está tirado en un baldío todo ensangrentado”.

Mar Tarrés y Pampita protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales

Además de la transmisión en vivo, le respondió al mensaje que Pampita le había dejado en la publicación que inició el cruce entre ellas. “Si buscara fama me hubiera quedado a vivir en Buenos Aires, como hacés vos, que vivís de quilombos y así te hiciste famosa”, arremetió la influencer.

“Yo no, yo decidí alejarme del medio por mi salud mental aun teniendo oportunidades de trabajo allá, y me volví a vivir a Córdoba en medio de la paz y tranquilidad. No busco fama, busco justicia por los animales. Pensá lo que quieras, me va mucho mejor fuera del medio y soy muy exitosa en mi empresa”, agregó Mar.

Y, sobre el final, tuvo un exabrupto: “A vos si no te están gorreando, te estás peleando o casando con algún macho para mantener tu fama y seguir facturando. Si te hubiera ofrecido 5 mil dólares quizás firmabas”. Ante el tenor de estas palabras, Pampita dio por finalizada la discusión y decidió dejar de responderle, al menos de manera pública, como lo había hecho en una primera instancia.

El mensaje de Mar Tarrés a Pampita

