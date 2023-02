Mar Tarrés contra Romina de Gran Hermano 2022 por sus comentarios gordofóbicos: “Esta lucha no es en vano”

Mar Tarrés (Foto: Franco Fafasuli)

Lo que pasa en Gran Hermano 2022, lejos de quedar en la casa, trasciende hacia límites insospechados. Las redes sociales, las mesas familiares, los encuentros entre amigos y las pausas laborales se debate sobre lo que ocurre en el reality que conduce Santiago del Moro por Telefe. Y en instancias claves de la competencia, se profundiza el debate acerca de la identificación con los personajes y cómo sus actitudes y comentarios pueden repercutir entre los televidentes.

Gran Hermano 2022: se filtró la identidad de las personas que ingresarán a la casa Esta noche seis nuevos participantes se sumarán al reality. Yanina Latorre reveló quiénes serán y cuánto tiempo se quedarán VER NOTA

En las últimas horas, las redes sociales se vieron sacudidas por unas frases que Romina Uhrig pronunció al recibir a su sobrino Fabián Herrera, en el momento en que la casa se abrió para recibir a familiares de los seis participantes que siguen en competencia. “Estás más gordo, Fabi”, dijo la exdiputada al recibirlo.

Y un rato después, cuando los “hermanitos” debieron abrir los regalos sorpresa que llevaron sus visitas, Romina vio una foto actual de sus hijas -a quienes permanentemente dice extrañar- y sobre una de ellas dijo: “Está gorda”. “Está igual que siempre, tía”, le contestó su sobrino. “Y bueno, ¡Gorda!”, remató Romina y quedó en evidencia.

Quién es Rodolfo, el papá de Nacho de Gran Hermano 2022 que conmovió a todos Dueño de una alta exposición mediática, su ingreso a la casa no pasó inadvertido y ya se convirtió en uno de los familiares preferidos VER NOTA

Entre las múltiples voces en contra por sus fallidos comentarios, se alzó Mar Tarrés, quien permanentemente denuncia las actitudes gordofóbicas que cada tanto resuenan en televisión. Lo hizo en un largo posteo de Instagram que fue muy celebrado por sus seguidoras.

El posteo de Mar Tarres contra Romina Uhrig de Gran Hermano 2022 (Foto: Instagram)

“Qué bueno que Gran Hermano visibilice algo tan simple que pasa todos los días en miles de hogares, como es ‘opinar del cuerpo ajeno’. Me siento orgullosa como activista #stopgordofobia incansable que soy, de que la gente esté enojada y repudie este tipo de comentarios. Hace años atrás no les hubiera molestado, hasta dirían ‘que tiene razón’. Todo lo que te digan sobre tu cuerpo en el núcleo familiar, y más viniendo de tu mamá, será lo que de por vida te va a convertir en una persona insegura y con baja autoestima. Y dudo que una persona insegura con su cuerpo pueda lograr relaciones sanas con la comida, las personas, el ambiente laboral, etcétera”, comenzó exponiendo la exparticipante del Bailando por un Sueño en su edición 2021.

Daniela contó a qué se dedicará tras su paso por Gran Hermano 2022: la reacción de sus seguidores Después de haber dejado la casa por segunda vez, Pestañela reveló cuál será su emprendimiento afuera del reality VER NOTA

“Son traumas que quedan para siempre y luego se preguntan por qué no progresan, por qué están estancados, y todo recae a la relación padres, cuerpo y seguridad. Son adultos que llevan de por vida su niño interno lastimado porque siempre fueron descalificados”, prosiguió Tarrés.

“Esta lucha no es en vano, vamos bonitas que el mundo está dando un gran cambio. Y me siento parte y promotora de esto que hoy sucede en la tele”, se ufanó. “Ponerme tanta gente de mierda en contra y pelear con tantas panelistas y periodistas gordofóbicas en la TV, hoy está dando su resultado. Gracias universo, esto significa que mi lucha, mis lagrimas, mis peleas no fueron en vano. Hoy esto me pone muy feliz, claramente no el comentario de ella, si no cómo se levanto la gente en su contra. Así las quiero”, cerró con su posteo.

Mar Tarrés desafió a quienes la critican por su cuerpo

“A la gente que constantemente me escribe insultos ‘preocupándose’ por mi salud, quédense tranquilos, yo estoy sana. Solo soy gorda y me gusta bailar”, dijo la modelo plus size a comienzos de enero sobre un video en el que se la ve en una playa de Punta Cana haciendo una divertida coreografía.

Y a continuación, hizo un particular pedido a los haters: “Envíenme todos sus estudios completos a mi mail, quiero ver con qué autoridad moral hablan del cuerpo y la salud de los demás.

“Mi doctor de cabecera va a responder según los resultados enviados, quiénes son aptos para juzgarme y quiénes no”, siguió Tarrés y sugirió: “Completos, por favor: orina, sangre, pap, colpo, aries, mental, próstata, enfermedades de transmisión sexual, etc, etc. También envíen su rutina diaria de ejercicio y alimentación diaria”, cerró su sarcástico texto dos emojis que lloran de la risa.

Seguir leyendo: