Mar Tarrés reveló que fue víctima de acoso sexual durante su adolescencia: “Era un amigo de mi papá”

Mar Tarrés denunció que fue víctima de acoso sexual cuando tenía 15 años

Durante las últimas horas, Mar Tarrés relató un duro episodio que vivió en su adolescencia. La influencer y modelo plus size reveló que fue víctima de una situación de acoso. Y para peor, algo que es moneda corriente en estos casos, el hombre tenía una relación de amistad con su padre.

“Yo siempre fui rebotada de los productores, que por ahí ven minas lindas y para estar en una obra o en la tele les prometen un lugar a cambio de un casting sábana, a mí no me pasó nunca en la vida eso”, relató, sobre otra práctica común en el mundo del espectáculo. “No era que yo quería, eso lo digo en broma y me siento orgullosa de haber logrado todo lo que logré por mi esfuerzo”, agregó la humorista en diálogo con Mitre Live.

Al respecto, el conductor Juan Etchegoyen le preguntó si en su carrera había pasado por situaciones de acoso. “No tuve acoso de un productor, sí de otro hombre”, señaló Mar. “No quiero salir al estrellato por eso pero me pasó con un amigo de mi papá. Tenía 15, años, 16 recién cumplidos. Y si te cuento quién es, es más terrible todavía”, afirmó.

“Era un amigo de mi papá, es una persona conocida pero nunca hablo de ese tema que para mí quedó en la historia”. añadió, sin revelar el nombre del famoso en cuestión. Y no quiso dar más precisiones del hecho. “El universo hizo Justicia y me devolvió el triple de las cosas que pasé en algún momento”, aseguró.

Mar Tarrés durante su participación en La Academia de ShowMatch (Foto: Franco Fafasuli)

“Gracias a Dios yo sufrí un acoso pero no violación, siempre fui una mina valiente, de saber defenderme, de poner los puntos y por eso no pasó a mayores, siempre fui una mina muy despierta. “Creo que la decepción y el dolor más grande es para mi viejo”, continuó Mar, conmovida al recordar a su padre, que falleció ignorando lo que había ocurrido. “Mi papá murió sin saberlo”, cerró.

Hace unos días, la influencer volvió a ser noticia al manifestarse públicamente en contra de algunos dichos gordofóbicos que tuvo Romina Uhrig, participante del reality que es furor en el país. “Qué bueno que Gran Hermano visibilice algo tan simple que pasa todos los días en miles de hogares, como es ‘opinar del cuerpo ajeno’. Me siento orgullosa como activista #stopgordofobia incansable que soy, de que la gente esté enojada y repudie este tipo de comentarios”, enfatizó.

“Todo lo que te digan sobre tu cuerpo en el núcleo familiar, y más viniendo de tu mamá, será lo que de por vida te va a convertir en una persona insegura y con baja autoestima. Y dudo que una persona insegura con su cuerpo pueda lograr relaciones sanas con la comida, las personas, el ambiente laboral, etcétera”, comenzó exponiendo la exparticipante del Bailando por un Sueño en su edición 2021.

“Son traumas que quedan para siempre y luego se preguntan por qué no progresan, por qué están estancados, y todo recae a la relación padres, cuerpo y seguridad. Son adultos que llevan de por vida su niño interno lastimado porque siempre fueron descalificados”, prosiguió Tarrés.

“Esta lucha no es en vano, vamos bonitas que el mundo está dando un gran cambio. Y me siento parte y promotora de esto que hoy sucede en la tele”, se ufanó. “Ponerme tanta gente de mierda en contra y pelear con tantas panelistas y periodistas gordofóbicas en la TV, hoy está dando su resultado. Gracias universo, esto significa que mi lucha, mis lagrimas, mis peleas no fueron en vano. Hoy esto me pone muy feliz, claramente no el comentario de ella, si no cómo se levanto la gente en su contra. Así las quiero”, cerró con su posteo.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

